Verão: cassoulet do mar é a dica para reunir os amigos!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita boa para reunir a família e os amigos no verão. Inspirado em um prato típico do noroeste França, o "Cassoulet do Mar" do chef utiliza a mesma técnica da feijoada brasileira com frutos do mar característicos da estação. Ouça a conversa completa!