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CBN e as Dicas do Chef

Verão: cassoulet do mar é a dica para reunir os amigos!

Acompanhe o passo a passo com o Chef Juarez!

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 11:14

Publicado em 

11 jan 2025 às 11:14
Frutos do Mar
Frutos do Mar Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita boa para reunir a família e os amigos no verão. Inspirado em um prato típico do noroeste França, o "Cassoulet do Mar" do chef utiliza a mesma técnica da feijoada brasileira com frutos do mar característicos da estação. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e as dicas do cheff - 11.16s - 11 01 25.mp3
A RECEITA: Cassoulet do Mar (4 porções)
Ingredientes
  • 100g de tentáculos de polvo cozido
  • 150g de camarões médios (VM)
  • 100g de anéis pequenos de lulas
  • 100g de cauda de lagosta em pedaços médios
  • 150g de filé de badejo em cubos médios
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • Suco de 1 limão (2 colheres de sobremesa)
  • 50g de cebola picada (1 unidade média)
  • 15g de alho picado (3 dentes)
  • 100ml de azeite extra virgem
  • ½ xicara de vinho branco seco
  • 250ml de molho de tomate
  • ½ pimenta dedo de moça sem semente, em tirinhas
  • Salsa picada
  • Manjericão em tirinhas
  • 400g de feijão branco pré-cozido com o caldo do cozimento
Preparo
  • Temperar os frutos do mar e o peixe com o sal, a pimenta e o suco de limão.
  • Refogar a cebola picada e o alho no azeite até murchar bem.
  • Juntar os frutos do mar, o polvo e o peixe e refogar.
  • Acrescentar o vinho e deixar evaporar.
  • Juntar o molho de tomate, pimenta dedo de moça, a salsa e o manjericão. Deixar encorpar um pouco.
  • Acrescentar o feijão escorrido.
  • Acertar o tempero e, se necessário, juntar um pouco do caldo do cozimento do feijão.
  • Salpicar com salsa, regar com um fio de azeite e servir em prato fundo. Se desejar, servir acompanhado de pão italiano fatiado e aquecido

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