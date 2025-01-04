Verão: aprenda o preparo do mini hamburger de camarões com molho tártaro

A dica do chef Juarez para este sábado (04) é uma grande oportunidade para as férias e o calor do verão: vamos então aprender o preparo do Mini Hamburger De Camarões Com Molho Tártaro.
CBN E AS DICAS DO CHEF - 04-01-25
Ingredientes: (30 porções de 25g)
600g de camarões médios e descascados e limpos
2 colheres de chá de orégano
1 cebola média picadinha refogada no azeite
4 dentes de alho picadinho refogado no azeite
3 colheres de sopa de extrato de tomate
½ xícara de muçarela ralada grossa
½ xícara de Parmesão ralado
½ xícara de farinha de rosca ou pão velho ralado
¼ xícara de creme fresco
2 claras
1 gema
1colher de chá de pimenta calabresa amassada
½ colher de sopa de salsa picada
½ colher de sopa de cebolinha verde picada
Sal e pimenta do reino
Trigo
Ovos batidos
Panko
Azeite
Molho Tártaro
Mini pão de Hamburger
Alface Americana em tirinhas mini
Preparo:
Processar os camarões, cebola, alho, pimenta calabresa, orégano, mussarela, extrato de tomate, sal pimenta do reino, Parmesão, farinha de rosca, salsa e cebolinha.
Pulse uma 8 a 10 vezes para incorporar todos os ingredientes.
Adicionar o creme, as claras e a gema.
Processar mais.
Verifique o tempero e transfira para um bowl.
Refrigerar de 30 minutos a 1 hora.
Faça os mini hamburgers não muito altos( 25g ). Se precisar junte mais farinha de rosca.
Empanar no trigo, ovos batidos e Panko e fritar em imersão.
Molho Tártaro.
100g de maionese light
1 colher de sopa de picles misto em cubinhos
1 colher de chá de alcaparras picadas
1 colher de chá de cebola picada aferventada
1 colher de café de salsa
2 colheres de sopa de água
1 colher de café de mostarda
Sal e pimenta do reino
-Misture tudo.
Montagem:
Servir num mini pão de hamburger com molho tártaro e alface americana em tirinhas