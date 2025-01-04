Verão: aprenda o preparo do mini hamburger de camarões com molho tártaro

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

A dica do chef Juarez para este sábado (04) é uma grande oportunidade para as férias e o calor do verão: vamos então aprender o preparo do Mini Hamburger De Camarões Com Molho Tártaro.

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - 04-01-25

Ingredientes: (30 porções de 25g)

600g de camarões médios e descascados e limpos

2 colheres de chá de orégano

1 cebola média picadinha refogada no azeite

4 dentes de alho picadinho refogado no azeite

3 colheres de sopa de extrato de tomate

½ xícara de muçarela ralada grossa

½ xícara de Parmesão ralado

½ xícara de farinha de rosca ou pão velho ralado

¼ xícara de creme fresco

2 claras

1 gema

1colher de chá de pimenta calabresa amassada

½ colher de sopa de salsa picada

½ colher de sopa de cebolinha verde picada

Sal e pimenta do reino

Trigo

Ovos batidos

Panko

Azeite

Molho Tártaro

Mini pão de Hamburger

Alface Americana em tirinhas mini

Preparo:

Processar os camarões, cebola, alho, pimenta calabresa, orégano, mussarela, extrato de tomate, sal pimenta do reino, Parmesão, farinha de rosca, salsa e cebolinha.

Pulse uma 8 a 10 vezes para incorporar todos os ingredientes.

Adicionar o creme, as claras e a gema.

Processar mais.

Verifique o tempero e transfira para um bowl.

Refrigerar de 30 minutos a 1 hora.

Faça os mini hamburgers não muito altos( 25g ). Se precisar junte mais farinha de rosca.

Empanar no trigo, ovos batidos e Panko e fritar em imersão.

Molho Tártaro.

100g de maionese light

1 colher de sopa de picles misto em cubinhos

1 colher de chá de alcaparras picadas

1 colher de chá de cebola picada aferventada

1 colher de café de salsa

2 colheres de sopa de água

1 colher de café de mostarda

Sal e pimenta do reino

-Misture tudo.

Montagem: