Última receita do ano: terrine de frutas secas e nuts é a dica da semana!

Para encerrar o ano com chave de ouro, o Chef Juarez Campos traz para a última edição de 2023 do CBN e As Dicas do Chef uma receita da cozinha francesa: Terrine de Frutas Secas e Nuts. Ouça a conversa completa e aprenda esta delícia!
A RECEITA: Terrine de Frutas Secas e Nuts
Ingredientes: (6 a 8porções)
- 400g de creme cheese
- 100g de Gorgonzola
- 2 colheres de avelãs picadas grosseiramente
- 2 colheres de sopa de pistache picado grosseiramente
- 2 colheres de sopa de damasco picado
- 2 colheres de sopa de ameixa picada
- 2 colheres de sopa de frutas cristalizadas
- 2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas
- Zest de limão siciliano picado
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de sopa de alho flocado (opcional)
- Sal e pimenta do reino
- 2 colheres de sopa de creme de leite
- 2 colheres de sopa de azeite
Preparo:
- Misture todos os ingredientes e tempere.
- Forre um forma de bolo inglês com plástico filme.
- Distribua a mistura de queijo e feche com o filme e deixe no freezer.
- Antes de usar retire do freezer, desenforme e retire o filme.
- Salpique de frutas secas e nuts picadas.
- Sirva com mel trufado ou geleia e torradas.