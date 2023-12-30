CBN e As Dicas do Chef

Última receita do ano: terrine de frutas secas e nuts é a dica da semana!

Ouça em detalhes com o Chef Juarez Campos

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 09:47

Frutas secas Crédito: Pexels
Para encerrar o ano com chave de ouro, o Chef Juarez Campos traz para a última edição de 2023 do CBN e As Dicas do Chef uma receita da cozinha francesa: Terrine de Frutas Secas e Nuts. Ouça a conversa completa e aprenda esta delícia!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TARRINE - 14.16s - 30-12-23
A RECEITA: Terrine de Frutas Secas e Nuts
Ingredientes: (6 a 8porções)
  • 400g de creme cheese
  • 100g de Gorgonzola
  • 2 colheres de avelãs picadas grosseiramente
  • 2 colheres de sopa de pistache picado grosseiramente
  • 2 colheres de sopa de damasco picado
  • 2 colheres de sopa de ameixa picada
  • 2 colheres de sopa de frutas cristalizadas
  • 2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas
  • Zest de limão siciliano picado
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de alho flocado (opcional)
  • Sal e pimenta do reino
  • 2 colheres de sopa de creme de leite
  • 2 colheres de sopa de azeite
Preparo:
  • Misture todos os ingredientes e tempere.
  • Forre um forma de bolo inglês com plástico filme.
  • Distribua a mistura de queijo e feche com o filme e deixe no freezer.
  • Antes de usar retire do freezer, desenforme e retire o filme.
  • Salpique de frutas secas e nuts picadas.
  • Sirva com mel trufado ou geleia e torradas.

