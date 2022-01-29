Tortinha de carne moída com crostinha de queijo é a receita da semana

O chef Juarez Campos ensina o preparo de uma tortinha Crédito: Getty Images

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de uma deliciosa tortinha de carne moída com crosta de queijo! A receita é prática, fácil e ótima para compartilhar. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 29/01/2022

A receita

Ingredientes:

1/2kg de carne moída

2 cebolas médias picadas

6 dentes de alho picados

1 linguiça sem pele e picadinha

1 pimentão verde picado

1 colher de manteiga

1 xícara de molho de tomate

4 batatas cozidas e amassadas

1 ovo

140g de muçarela ralada

½ xícara de farinha de rosca

Orégano a gosto

Tempero verde a gosto

Sal a gosto

Preparo:

Refogue as cebolas e o alho na manteiga.

Junte a carne moída, a linguiça e deixe cozinhar bem.

Junte o pimentão, o cheiro verde e acerte o sal.

Acrescente o molho de tomate com o orégano e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio.

Misture as batatas com a farinha de rosca, o ovo e a muçarela.

Forre as forminhas de tortinha com a massa, coloque a carne moída e finalize com queijo Parmesão.