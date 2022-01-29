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CBN e as Dicas do Chef

Tortinha de carne moída com crostinha de queijo é a receita da semana

Ouça o chef Juarez Campos

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 12:05

Publicado em 

29 jan 2022 às 12:05
O chef Juarez Campos ensina o preparo de uma tortinha
O chef Juarez Campos ensina o preparo de uma tortinha Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de uma deliciosa tortinha de carne moída com crosta de queijo! A receita é prática, fácil e ótima para compartilhar. Ouça!
CBN e as Dicas do Chef - 29/01/2022

A receita

Ingredientes:
1/2kg de carne moída
2 cebolas médias picadas
6 dentes de alho picados
1 linguiça sem pele e picadinha
1 pimentão verde picado
1 colher de manteiga
1 xícara de molho de tomate
4 batatas cozidas e amassadas
1 ovo
140g de muçarela ralada
½ xícara de farinha de rosca
Orégano a gosto
Tempero verde a gosto
Sal a gosto
Preparo:
Refogue as cebolas e o alho na manteiga.
Junte a carne moída, a linguiça e deixe cozinhar bem.
Junte o pimentão, o cheiro verde e acerte o sal.
Acrescente o molho de tomate com o orégano e deixe cozinhar por mais 5 minutos em fogo médio.
Misture as batatas com a farinha de rosca, o ovo e a muçarela.
Forre as forminhas de tortinha com a massa, coloque a carne moída e finalize com queijo Parmesão.
Asse em forno bem quente. Espere esfriar para desenformar.

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