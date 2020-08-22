Torta de ricota com calda de goiabada é a aposta para o fim de semana

A aposta para o fim de semana é a receita de uma torta de ricota com calda de goiabada que vai adoçar o paladar de toda a família. O Chef Juarez Campos conversa com a jornalista Patrícia Vallim e você acompanha o passo a passo dessa preparação!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Torta de Ricota com calda - 22-08-20

VEJA A RECEITA

Ingredientes

- 200 g de biscoito maria liquidificados

- 100 g de manteiga derretida

- 500 g de ricota.

- 1 lata de leite condensado

- A mesma medida de leite

- 4 gemas e 4 claras em neve

- 3 colheres (sopa) de maisena

- Açúcar a gosto / gotas de baunilha

- Raspas de limão siciliano ralado

- 100 g de goiabada cremosa.

Preparo

1- Misture os biscoitos com a manteiga e forre o fundo de uma forma desmontável anti aderente de 20 cm com esta mistura. Aperte bem!

2- No liquidificador bater a ricota, o leite condensado, o leite, a maisena, as gemas, baunilha e raspas de limão. Junte as claras em neve. Misture delicadamente. Coloque sobre a massa de biscoito e asse em forno 30 minutos a 45 minutos

3- Deixe esfriar

4- Para fazer a cobertura, numa panela, derreta a goiabada cremosa com um pouco de água ate obter a textura de geleia