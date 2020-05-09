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CBN E AS DICAS DO CHEF

Torta de Macarrão: a receita de uma amiga para o chef Juarez

Aprenda a fazer a receita com as orientações do chef Juarez Campos

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 12:21

Publicado em 

09 mai 2020 às 12:21
Macarrão: destaque Crédito: Arquivo
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina sua versão de uma receita que aprendeu com uma amiga: a 'Torta de Macarrão'. A receita é fácil, prática e pode ser servida acompanhada de uma salada verde. Confira:
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE MACARRÃO - 4.45s - 09-05-20
A RECEITA:
Ingredientes:
12 fatias de bacon em tirinhas
2 colheres de sopa de manteiga
300g de macarrão fusilli (parafuso) cozido ao dente
400g de linguiça calabresa moída ou picadinha
4 gemas
1 xícara de ervilhas
150g de azeitonas pretas ou verdes picadas
2 colheres de sopa de salsa picada
2 colheres de sopa de farinha de trigo
100g de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de fermento em pó
4 claras em neve
Preparo:
Frite o bacon na manteiga. Junte no macarrão ainda quente, misture e deixe esfriar.
Em uma vasilha, misture a linguiça, as gemas, as ervilhas, as azeitonas, a farinha de trigo, o fermento e o queijo.
Na mistura, junte o macarrão com o bacon, as claras em neve e misture delicadamente.
Unte uma forma redonda e nela coloque a mistura.
Assem por 30 minutos em forno a 200 graus.
Espere amornar e desenforme.
Dica do chef:
Sirva com molho de tomate e parmesão ou com uma cobertura de maionese, acompanhada de uma salda verde.

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