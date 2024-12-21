Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é especial do Juarez Campos. Vamos juntos acompanhar o preparo de uma Torta de Frutas Secas com Nozes, Avelãs e Amêndoas.
Ingredientes:
Farofa de coco
1 coco ralado com a casquinha escura
2 xícaras de açúcar
Preparo:
Torre o coco ralado com as 2 xícaras de açúcar numa panela grossa em fogo alto, até
virar uma farofinha solta e clara.
Deixe esfriar (pode ser guardado na geladeira).
Bata as 3 claras em neve, misture a farofa do coco e leve ao forno numa pirex untada
com manteiga e polvilhado com trigo.
Asse em forno bem brando até secar e ficar clarinho.
Frutas Secas
400g de frutas secas variadas picadas grosseiramente (damasco, tâmaras, ameixas,
passas escura e passas brancas)
1e1/2 xícara de açúcar
2 xícaras de água
Preparo:
Coloque as frutas secas de molho nas 2 xícaras de água por meia hora, acrescente
1e1/2 xícara de açúcar e leve ao fogo até cozinhar um pouco e engrossar a calda.
Escorra.
Creme
3 ovos
baunilha (gotas)
1 caixinha de leite condensado
2 caixinhas das de leite condensado de leite de vaca
1 colher de sopa rasa de maisena
Geléia de damasco
Castanhas (castanha do Pará, nozes, amêndoas e avelãs picadas grosseiramente.
Preparo:
Faça um creme com leite condensado, 3 gemas, baunilha, leite de vaca e maisena mexendo sem parar até ferver.
Arrume o creme sobre o coco assado, coloque as frutas secas até cobrir todo o creme.
Cubra a torta com a geleia de Damasco e salpique castanhas picadas grosseiramente na hora de servir.
CBN E AS DICAS DO CHEF - SOBREMESA NATAL - 21-12-24