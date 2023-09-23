Torta de carne moída é a receita do final de semana

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef o prato em destaque com Juarez Campos é uma "Torta de Carne Moída". Mais uma delícia para toda a família compartilhar no final de semana. Ouça o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA CARNE MOÍDA - 11.20s - 23-09-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes do Recheio
- 400g de carne moída temperada com sal e pimenta do reino
- 100g de bacon picado
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de colorau
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- ½ xícara de azeitonas verdes picadas
- 1 cenoura em cubos
- 2 tomates picados
- 1 xícara de ervilhas frescas congelas
- 2 ovos cozidos picados
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 1 colher de sopa da mistura de salsa e cebolinha
Preparo do Recheio
- Refogar cebola, alho e colorau no azeite até murchar.
- Dourar a carne moída e dourar bem.
- Adicionar as azeitonas e a cenoura.
- Juntar os tomates e refogar um pouco até desmancharem.
- Juntar as ervilhas aferventadas, a salsa e cebolinha e acertar o tempero e reservar
Ingredientes da Massa
- 4 ovos
- ½ xícara de óleo
- 1/3 xícara de leite
- 1 caixinha de creme de leite (200ml)
- 1 colher de chá de sal
- ½ xícara de Parmesão ralado
- 2 e ½ xícara de trigo
- 1 colher de sopa de Maisena
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo e trigo para untar
Preparo da Massa
- Liquidificar ovos, óleo, leite, creme de leite, sal e Parmesão.
- Transferir para uma tigela e adicionar o trigo, Maisena e fermento. Misture bem.
Montagem
- Despejar metade da massa numa forma ou refratário de 25 X 35cm untada com óleo e esfarinhada.
- Espalhar o recheio por cima, e sobre o recheio o restante da massa.
- Assar a 200ºC por 35 minutos ou até dourar um pouco.