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CBN e as Dicas do Chef

Torta de carne moída é a receita do final de semana

Mais uma delícia para toda a família compartilhar no final de semana

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 12:17

Publicado em 

23 set 2023 às 12:17
Torta de carne moída, torta salgada
Torta de carne moída, torta salgada Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef o prato em destaque com Juarez Campos é uma "Torta de Carne Moída". Mais uma delícia para toda a família compartilhar no final de semana. Ouça o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA CARNE MOÍDA - 11.20s - 23-09-23.mp3
A RECEITA:
Ingredientes do Recheio
  • 400g de carne moída temperada com sal e pimenta do reino
  • 100g de bacon picado
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de colorau
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • ½ xícara de azeitonas verdes picadas
  • 1 cenoura em cubos
  • 2 tomates picados
  • 1 xícara de ervilhas frescas congelas
  • 2 ovos cozidos picados
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 1 colher de sopa da mistura de salsa e cebolinha
Preparo do Recheio
  • Refogar cebola, alho e colorau no azeite até murchar.
  • Dourar a carne moída e dourar bem.
  • Adicionar as azeitonas e a cenoura.
  • Juntar os tomates e refogar um pouco até desmancharem.
  • Juntar as ervilhas aferventadas, a salsa e cebolinha e acertar o tempero e reservar
Ingredientes da Massa
  • 4 ovos
  • ½ xícara de óleo
  • 1/3 xícara de leite
  • 1 caixinha de creme de leite (200ml)
  • 1 colher de chá de sal
  • ½ xícara de Parmesão ralado
  • 2 e ½ xícara de trigo
  • 1 colher de sopa de Maisena
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo e trigo para untar
Preparo da Massa
  • Liquidificar ovos, óleo, leite, creme de leite, sal e Parmesão.
  • Transferir para uma tigela e adicionar o trigo, Maisena e fermento. Misture bem.
Montagem
  • Despejar metade da massa numa forma ou refratário de 25 X 35cm untada com óleo e esfarinhada.
  • Espalhar o recheio por cima, e sobre o recheio o restante da massa.
  • Assar a 200ºC por 35 minutos ou até dourar um pouco.

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