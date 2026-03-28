Torta Capixaba: aprenda o preparo do tradicional prato da culinária do ES

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos traz como convidado o Chef Júlio Lemos, responsável por explicar o passo a passo do preparo da torta capixaba, prato típico dos capixabas durante a Quaresma. Ouça a conversa completa!
Receita da Torta Capixaba para três (3) pessoas:
Ingredientes:
03 ovos
08 azeitonas
150g de palmito picado
50ml de azeite de oliva
02 tomates médios picados
02 cebolas médias picadas
01 maço de coentro picado
01 cl de chá de colorau
150g de bacalhau desfiado
150g de camarão descascado
150g de mexilhão
150g de siri desfiado
* Sal a gosto.
CBN E AS DICAS DO CHEF - 28-03-26