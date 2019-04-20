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CBN E AS DICAS DO CHEF

Típico de Roma, aprenda a fazer um Cordeiro de Páscoa

O prato é típico de Roma, principalmente no tempo pascal, e é chamado de Cordeiro de Páscoa

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 14:38

Publicado em 

20 abr 2019 às 14:38
Para este domingo de Páscoa, a receita do chef Juarez Campos é um clássico italiano. O prato é típico de Roma, principalmente no tempo pascal, e é chamado de ‘Cordeiro de Páscoa’. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Cordeiro De Páscoa - 8.56s- 20-04-19
 
[A RECEITA]
Ingredientes:
800g a 1kg de pernil ou a paleta de cordeiro com ou sem osso
3 dentes de alho grandes picadinhos
1 colher de sobremesa de alecrim fresco
1 colher de sobremesa de tomilho fresco
250ml de vinho branco seco
250ml de vinho tinto seco
6 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
1 xícara de caldo de carne
Cenouras, cebola e aipo fatiados para forrar a assadeira
Batatas bolinhas com casca aferventadas por 1 minuto
Trigo
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Coloque o cordeiro na marinada de temperos com sal, alho picado, pimenta e os demais temperos.
Deixe 1 noite na marinada.
Retire o cordeiro da marinada e unte-o com azeite.
Forre o tabuleiro untado com cebola, cenoura e aipo fatiado.
Coloque o pernil sobre as verduras.
Regue com a marinada e leve ao forno pré-aquecido a 250°C coberto com papel alumínio.
Quando estiver cozido (mais ou menos 1 hora), retire o papel alumínio e unte com azeite.
Distribua as batatas em volta e deixe o cordeiro dourar dos dois lados.
Retire o cordeiro e as batatas da assadeira e arrume na travessa de servir.
Coloque a assadeira no fogo do fogão, polvilhe trigo suavemente.
Junte o caldo de carne e solte bem a crosta com uma espátula.
Deixe aquecer bem até dissolver a crosta.
Peneire, acerte a textura e o tempero do molho.
Sirva a parte.
 

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