Tem receita: aprenda a preparar 'panqueca de carne moída na cerveja'

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita que une duas paixões dos brasileiros: a carne vermelha e a cerveja! O chef ensina o passo a passo da preparação de uma deliciosa 'panqueca de carne moída na cerveja'. E se você não come carne vermelha, fique tranquilo que o item pode ser substituído. Acompanhe os detalhes da preparação!
A RECEITA:
Ingredientes da massa:
2 ovos
1 e 1/2 xícara de leite
1 colher de chá de sal
1 xícara de chá de farinha de trigo
Pimenta do reino preta a gosto
Ingredientes do recheio:
100g de bacon
300g de acém moído
2 colheres de sopa de óleo
1 cebola média
1 cenoura pequena
1 colher de sopa de farinha de trigo
1/2 xícara de cerveja preta
1/2 pimenta dedo de moça sem semente
2 colheres de sopa de salsinha
5 colheres de sopa de manteiga
3 xícaras de chá de molho de tomate caseiro
100g de queijo parmesão ralado
Noz-moscada a gosto
Sal a gosto
Preparo da massa:
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o sal e a farinha de trigo.
Deixe a mistura na geladeira por 30 minutos.
Faça as panquecas, de espessura fina, em uma frigideira antiaderente.
Preparo do recheio:
Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola picada. Em seguida, acrescente o bacon triturado, a pimenta dedo de moça e a carne moída e deixe dourar.
Junte a cenoura ralada e tempere com sal e noz moscada a gosto.
Coloque a farinha de trigo, refogue por mais 1 minuto e acrescente a cerveja para soltar o fundinho que ficou agarrado e soltar mais sabor para o recheio.
Cozinhe até o recheio ficar mais sequinho, porém ainda cremoso.
Desligue o fogo e junte a salsinha picada.
Montagem:
Em um refratário, espalhe uma fina camada do molho de tomate caseiro.
Recheie as panquecas com 3 colheres de sopa da carne moída, enrole como uma panqueca e vá dispondo sobre o refratário, uma ao lado da outra sem sobrepor. Cubra com o resto do molho de tomate e salpique o queijo parmesão ralado.
Leve para gratinar ao forno pré-aquecido a 220ºC, por 10 minutos ou até dourar.