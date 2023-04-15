Tem alergia a camarão? Aprenda uma receita de bobó de frango!

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

O prato em destaque nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" é daqueles que vem do caderno de memórias afetivas do comentarista Juarez Campos. Quando pensamos em bobó, a primeira receita que vem na cabeça é aquela feita com camarão. Mas, desta vez, o prato é com frango. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - BOBÓ DE FRANGO - 7.20s - 15-04-23.mp3

Ingredientes:

500 gramas peito de frango temperado cozido e em cubos médios 500 gramas de mandioca cozida

4 tomates sem pele e sem sementes picados

1 cebolas grande picada 4 dentes de alho picados 4 colheres de sopa de azeite 1 maço de salsinha picada

1 pimentão vermelho picado (opcional)

01 maço de coentro picadinho

1 maço de cebolinha picada sal a gosto colorau 1/3 xícara de leite de coco

½ xícara de caldo de frango

Modo de Preparo:

Refogar o alho, a cebola no azeite, o colorau, o pimentão, os tomates a salsa, o coentro e a cebolinha, coloque caldo de frango o suficiente para cozinhar

Depois de cozido bata no liquidificador com a mandioca, adicione o frango, o leite de coco e deixe cozinhar um pouco

Acerte o tempero e a textura