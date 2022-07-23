Tapioca com salame! Já experimentou? Acompanhe o preparo

Salame Crédito: Pixabay

Nesta edição do "CBN e a as Dicas do Chef" a receita tem um tom de Bahia e pode ser considerada de fácil preparo. O prato é uma tapioca com salame! Confira a conversa que o jornalista José Carlos Shaeffer teve junto com o comentarista Juarez Campos!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 23-07-22

A RECEITA:

Ingredientes:

2 xícaras de chá de tapioca

1 xícara de chá de maisena

3 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de óleo

4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó químico

½ xícara de chá de cheiro verde picado

2 xícaras de chá de queijo mussarela em cubos

1 xícaras de chá de presunto em cubos

1 xícara de chá de salame em cubos

1 xícara de chá de azeitona verde picada

1 lata de milho escorrido (opcional)

Margarina e farinha de trigo para untar

Manteiga

Sal e pimenta do reino

Preparo:

Misture a tapioca, a maisena, o leite, o óleo e os ovos.

Adicione o fermento, o cheiro verde e acerte o tempero.

Acrescente a mussarela, o presunto, o salame, a azeitona e o milho e misture bem.