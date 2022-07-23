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CBN e as Dicas do Chef

Tapioca com salame! Já experimentou? Acompanhe o preparo

Ouça as dicas do nosso comentarista Juarez Campos

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:37

Publicado em 

23 jul 2022 às 11:37
Salame
Salame Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e a as Dicas do Chef" a receita tem um tom de Bahia e pode ser considerada de fácil preparo. O prato é uma tapioca com salame! Confira a conversa que o jornalista José Carlos Shaeffer teve junto com o comentarista Juarez Campos!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 23-07-22
A RECEITA:
Ingredientes:
2 xícaras de chá de tapioca
1 xícara de chá de maisena
3 xícaras de chá de leite
1 xícara de chá de óleo
4 ovos
1 colher de sopa de fermento em pó químico
½ xícara de chá de cheiro verde picado
2 xícaras de chá de queijo mussarela em cubos
1 xícaras de chá de presunto em cubos
1 xícara de chá de salame em cubos
1 xícara de chá de azeitona verde picada
1 lata de milho escorrido (opcional)
Margarina e farinha de trigo para untar
Manteiga
Sal e pimenta do reino
Preparo:
Misture a tapioca, a maisena, o leite, o óleo e os ovos.
Adicione o fermento, o cheiro verde e acerte o tempero.
Acrescente a mussarela, o presunto, o salame, a azeitona e o milho e misture bem.
Transfira para uma forma de 22cm de diâmetro untada e enfarinhada e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos ou até dourar.

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