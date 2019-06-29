A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef já está no clima do inverno! Que tal uma receita de talharim que leva brie, emmental e aquele toque especial do nosso Juarez Campos? Para quem gosta de queijos, é um prato daqueles. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Talharim Fonduta De Brie Emmenthal com presunto de Parma - 6.57s - 29-06-19
‘Talharim Fonduta de Brie e Emmenthal com Presunto de Parma’
[Rende 6 porções]
Ingredientes:
500g de talharim italiano
1 cebola média picada
1 colher de sopa de azeite
1 colher de sopa de manteiga
400g de queijo brie picado
100 de queijo emmenthal ralado grosso
1l creme de leite
500 ml de leite
300g de presunto de parma - sem gordura e em tirinha
Sal e pimenta do reino a gosto
Salsa picada
Preparo:
Refogue a cebola na manteiga até murchar bem.
Passar para o copo de liquidificador.
Adicionar o brie, emmenthal, leite e creme de leite - liquidificar.
Voltar para a panela e aquecer até dar textura de creme.
Acertar o tempero.
Juntar a massa pré-cozida ‘al dente’ e misturar.
Salpicar com parma e salsa.