A receita desta edição do CBN e as Dicas do Chef já está no clima do inverno! Que tal uma receita de talharim que leva brie, emmental e aquele toque especial do nosso Juarez Campos? Para quem gosta de queijos, é um prato daqueles. Confira!

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Talharim Fonduta De Brie Emmenthal com presunto de Parma - 6.57s - 29-06-19

‘Talharim Fonduta de Brie e Emmenthal com Presunto de Parma’

[Rende 6 porções]

Ingredientes:

500g de talharim italiano

1 cebola média picada

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

400g de queijo brie picado

100 de queijo emmenthal ralado grosso

1l creme de leite

500 ml de leite

300g de presunto de parma - sem gordura e em tirinha

Sal e pimenta do reino a gosto

Salsa picada

Preparo:

Refogue a cebola na manteiga até murchar bem.

Passar para o copo de liquidificador.

Adicionar o brie, emmenthal, leite e creme de leite - liquidificar.

Voltar para a panela e aquecer até dar textura de creme.

Acertar o tempero.

Juntar a massa pré-cozida ‘al dente’ e misturar.