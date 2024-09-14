Suflê de torta capixaba é a dica da semana!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos continua sua série especial para destacar as delícias do Espírito Santo, com receitas que remetem ao melhor da culinária capixaba. Neste sábado (14), o prato surpreendente, como define o próprio Chef: é um suflê de torta capixaba. De fácil execução, a iguaria une técnicas francesas com sabores que representam bem o nosso Estado. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLE TORTA CAP - 12.32s - 14-09-24.mp3
A RECEITA:
SUFLÊ DE TORTA CAPIXABA
INGREDIENTES: (4 PORÇÕES)
2 XÍCARAS DE SOBRAS DE TORTA CAPIXABA JÁ PRONTA (SEM A CLARA EM NEVE)
½ XÍCARA DE MOLHO BECHAMEL
2 GEMAS
2 CLARAS EM NEVE
PREPARO:
AQUEÇA AS SOBRAS DA TORTA CAPIXABA, JUNTE O MOLHO BECHAMEL E MISTURE.
DESLIGUE O FOGO DEIXE AMORNAR E JUNTE AS GEMAS.
ADICIONE AS CLARAS EM NEVE E DISTRIBUA EM 4 RAMEQUINS UNTADOS COM AZEITE.
LEVE PARA ASSAR EM FORNO MÉDIO PRÉ AQUECIDO ATÉ CRESCER E DOURAR.
PREPARO: FÁCIL EXECUÇÃO
CUSTO: R$ 8,50 POR PORÇÃO