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CBN e as Dicas do Chef

Suflê de torta capixaba é a dica da semana!

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 11:14

Publicado em 

14 set 2024 às 11:14
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos continua sua série especial para destacar as delícias do Espírito Santo, com receitas que remetem ao melhor da culinária capixaba. Neste sábado (14), o prato surpreendente, como define o próprio Chef: é um suflê de torta capixaba. De fácil execução, a iguaria une técnicas francesas com sabores que representam bem o nosso Estado. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SUFLE TORTA CAP - 12.32s - 14-09-24.mp3
A RECEITA:
SUFLÊ DE TORTA CAPIXABA
INGREDIENTES: (4 PORÇÕES)
2 XÍCARAS DE SOBRAS DE TORTA CAPIXABA JÁ PRONTA (SEM A CLARA EM NEVE)
½ XÍCARA DE MOLHO BECHAMEL
2 GEMAS
2 CLARAS EM NEVE
PREPARO:
AQUEÇA AS SOBRAS DA TORTA CAPIXABA, JUNTE O MOLHO BECHAMEL E MISTURE.
DESLIGUE O FOGO DEIXE AMORNAR E JUNTE AS GEMAS.
ADICIONE AS CLARAS EM NEVE E DISTRIBUA EM 4 RAMEQUINS UNTADOS COM AZEITE.
LEVE PARA ASSAR EM FORNO MÉDIO PRÉ AQUECIDO ATÉ CRESCER E DOURAR.
PREPARO: FÁCIL EXECUÇÃO
CUSTO: R$ 8,50 POR PORÇÃO

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