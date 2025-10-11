Spezzatino Toscano: a receita para o almoço da família

A Dica do Chef deste sábado (11) é com inspiração italiana, mas que se adapta muito bem à família brasileira: Spezzatino Toscano! Fique por dentro do preparo com as dicas do comentarista Juarez Campos.
Ingredientes: 4 porções
200g de alcatra picada
200g de pernil suíno picado
100g de bacon picado
100g de linguiça picante sem pele
1 cebola média picada em cubos
1 talo de aipo picado em cubos
1 cenoura pequena descascada e picada em cubos
1 talo de fucho picado (opcional)
4 dentes de alho picados
2 xícaras de molho de tomates ou de Passata
1 xícara de caldo de carne
1 xícara de vinho tinto seco
Alecrim, salsa e cebolinha
Sal e pimenta do reino a gosto
Azeite
Trigo (opcional)
Risone de Alho Porró (Risone cozido, misturado com alho porró refogado e Grana Padano)
Preparo:
Temperar a alcatra e o pernil com sal e pimenta do reino.
Dourar no azeite o bacon, a linguiça e as carnes.
Adicionar cebola, cenoura, aipo, alho, funcho e refogar.
Juntar o vinho tinto e deixar evaporar.
Salpicar suavemente de trigo e refogar.
Adicionar o molho de tomate e refogar um pouco.
Juntar o caldo de carne, alecrim, salsa e cebolinha.
Cozinhar em fogo baixo de 45 minutos a 1 hora. Se precisar junte mais caldo.
Deve ficar um molho encorpado.
Servir sobre Risone com Alho Porró.