Spaghetti à Putanesca recebe toque especial do chef Juarez Campos

Na série de receitas para a Semana Santa, neste sábado (13), o chef Juarez Campos nos ensina preparar uma tradicional massa italiana: o Spaghetti à Putanesca. É um prato barato, fácil de fazer e que ainda conta com um toque especial do chef: o atum.

Your browser does not support the audio element. CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Spaghetti À Putanesca com Atum - 7.05s- 13-04-19

[A RECEITA]

Rende 6 porções

Ingredientes:

500g de spaghetti italiano

3 latas de atum ao óleo

1 cebola média picada

2 dentes grandes de alho picados

4 xícaras de molho de tomate

2 tomates sem pele picados

1 filé de anchovas picado (opcional)

1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada (opcional)

10 azeitonas pretas laminadas

1 colher de sopa de alcaparras lavadas

Raspas de limão siciliano

Manjericão picado

Azeite de oliva extravirgem

Preparo:

Refogar a cebola no azeite

Acrescente o alho e a anchova e refogue rapidamente

Acrescente os tomates, o molho de tomate, a pimenta, as azeitonas, as alcaparras e o atum

Misture, acerte o tempero e junte o manjericão