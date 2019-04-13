Spaghetti à Putanesca recebe toque especial do chef Juarez Campos

Na série de receitas para a Semana Santa, neste sábado (13), o chef Juarez Campos nos ensina preparar uma tradicional massa italiana: o Spaghetti à Putanesca. É um prato barato, fácil de fazer e que ainda conta com um toque especial do chef: o atum.
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Spaghetti À Putanesca com Atum - 7.05s- 13-04-19
[A RECEITA]
Rende 6 porções
Ingredientes:
500g de spaghetti italiano
3 latas de atum ao óleo
1 cebola média picada
2 dentes grandes de alho picados
4 xícaras de molho de tomate
2 tomates sem pele picados
1 filé de anchovas picado (opcional)
1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada (opcional)
10 azeitonas pretas laminadas
1 colher de sopa de alcaparras lavadas
Raspas de limão siciliano
Manjericão picado
Azeite de oliva extravirgem
Preparo:
Refogar a cebola no azeite
Acrescente o alho e a anchova e refogue rapidamente
Acrescente os tomates, o molho de tomate, a pimenta, as azeitonas, as alcaparras e o atum
Misture, acerte o tempero e junte o manjericão
Adicione a massa pré-cozida, misture e sirva salpicado com as raspas de limão e um fio de azeite de oliva extravirgem