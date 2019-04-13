Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E AS DICAS DO CHEF

Spaghetti à Putanesca recebe toque especial do chef Juarez Campos

Aprenda o preparo e aproveite a dica para a Semana Santa

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 11:38

Publicado em 

13 abr 2019 às 11:38
Na série de receitas para a Semana Santa, neste sábado (13), o chef Juarez Campos nos ensina preparar uma tradicional massa italiana: o Spaghetti à Putanesca. É um prato barato, fácil de fazer e que ainda conta com um toque especial do chef: o atum.
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Spaghetti À Putanesca com Atum - 7.05s- 13-04-19
[A RECEITA]
Rende 6 porções
Ingredientes:
500g de spaghetti italiano
3 latas de atum ao óleo
1 cebola média picada
2 dentes grandes de alho picados
4 xícaras de molho de tomate
2 tomates sem pele picados
1 filé de anchovas picado (opcional)
1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada (opcional)
10 azeitonas pretas laminadas
1 colher de sopa de alcaparras lavadas
Raspas de limão siciliano
Manjericão picado
Azeite de oliva extravirgem
Preparo:
Refogar a cebola no azeite
Acrescente o alho e a anchova e refogue rapidamente
Acrescente os tomates, o molho de tomate, a pimenta, as azeitonas, as alcaparras e o atum
Misture, acerte o tempero e junte o manjericão
Adicione a massa pré-cozida, misture e sirva salpicado com as raspas de limão e um fio de azeite de oliva extravirgem
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados