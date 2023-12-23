Sobremesa de Natal: um delicioso Flan de pé de moleque

Uma receita especial para ser a sobremesa da Ceia de Natal. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um "Flan de pé de moleque". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - FLAN DE PE DE MOLEQUE - 23-12-23
A RECEITA:
Ingredientes:
1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor
1 lata de leite (use a lata de creme de leite vazia para medir)
2 latas de creme de leite
2 xícaras de chá de doce de leite cremoso
150g de pé de moleque picado
Calda
1 e ½ xícara de chá de açúcar
1 xícara de chá de água
Preparo:
Em uma panela dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem mexer por 12 minutos ou até formar um caramelo dourado
Despeje em uma forma de buraco no meio de 22cm de diâmetro e gire a forma para untar por igual
Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos
Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver
Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo
Adicione o pé de moleque e bata para misturar
Despeje na forma e leve a geladeira por 2hs ou até firmar
Desenforme e sirva.