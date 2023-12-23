Sobremesa de Natal: um delicioso Flan de pé de moleque

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Uma receita especial para ser a sobremesa da Ceia de Natal. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato em destaque é um "Flan de pé de moleque". Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - FLAN DE PE DE MOLEQUE - 23-12-23

A RECEITA:

Ingredientes:

1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor

1 lata de leite (use a lata de creme de leite vazia para medir)

2 latas de creme de leite

2 xícaras de chá de doce de leite cremoso

150g de pé de moleque picado

Calda

1 e ½ xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Preparo:

Em uma panela dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo baixo, sem mexer por 12 minutos ou até formar um caramelo dourado

Despeje em uma forma de buraco no meio de 22cm de diâmetro e gire a forma para untar por igual

Em uma panela, polvilhe a gelatina no leite e deixe descansar por 5 minutos

Leve ao fogo baixo para dissolver, sem deixar ferver

Bata no liquidificador com o creme de leite e o doce de leite até ficar homogêneo

Adicione o pé de moleque e bata para misturar

Despeje na forma e leve a geladeira por 2hs ou até firmar