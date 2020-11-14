Sem desperdício! Saiba como preparar um bolo de casca de maçã

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é doce! Juarez Campos vai ensinar uma receita que aproveita todo o ingrediente protagonista: a maçã. O chef usa tanto a polpa quanto a casca da fruta, evitando o desperdício! Ouça agora como se prepara um delicioso "bolo de casca de maçã"! Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - Bolo de Casca de Maçã - COM VH 10.00s - 14-11-20.mp3
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
INGREDIENTES:
1 xícara de chá de uvas passas pretas
1 e 1/2 xícara de chá de vinho tinto
4 ovos
1 xícara de chá de óleo
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
Cascas de 2 maçãs
1/2 embalagem de biscoito maisena
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico em pó
2 maçãs em cubinhos
1colher de sobremesa de canela em pó
1 xícara de chá de nozes picadas
PREPARO:
Deixe as uvas passas de molho novinho por 3 horas.
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar e as cascas de maçã. Reserve.
Triture o biscoito até obter uma farofa.
Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, a farofa de biscoito, as maçãs e a canela e mexa bem.
Acrescente a mistura do liquidificador, e junte as nozes, as uvas passas e mexa até envolver bem todos os ingredientes.
Transfira para uma forma de cone central, untada, e leve ao forno, pré-aquecido, até assar e dourar.
Espere amornar, desenforme, peneire o açúcar e a canela por cima e sirva com sorvete de creme.
DICA:
Para que a massa não fica escura, acomode os cubinhos em uma tigela com água e gotas de limão.