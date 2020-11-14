Sem desperdício! Saiba como preparar um bolo de casca de maçã

Maçã é o ingrediente principal desta receita de Juarez Campos Crédito: Pierpaolo Riondato/Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é doce! Juarez Campos vai ensinar uma receita que aproveita todo o ingrediente protagonista: a maçã. O chef usa tanto a polpa quanto a casca da fruta, evitando o desperdício! Ouça agora como se prepara um delicioso "bolo de casca de maçã"! Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Bolo de Casca de Maçã - COM VH 10.00s - 14-11-20.mp3

A RECEITA:

[Rende 10 porções]

INGREDIENTES:

1 xícara de chá de uvas passas pretas

1 e 1/2 xícara de chá de vinho tinto

4 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 e 1/2 xícara de chá de açúcar

Cascas de 2 maçãs

1/2 embalagem de biscoito maisena

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 maçãs em cubinhos

1colher de sobremesa de canela em pó

1 xícara de chá de nozes picadas

PREPARO:

Deixe as uvas passas de molho novinho por 3 horas.

No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar e as cascas de maçã. Reserve.

Triture o biscoito até obter uma farofa.

Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, a farofa de biscoito, as maçãs e a canela e mexa bem.

Acrescente a mistura do liquidificador, e junte as nozes, as uvas passas e mexa até envolver bem todos os ingredientes.

Transfira para uma forma de cone central, untada, e leve ao forno, pré-aquecido, até assar e dourar.

Espere amornar, desenforme, peneire o açúcar e a canela por cima e sirva com sorvete de creme.

DICA: