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CBN E AS DICAS DO CHEF

Sem desperdício! Saiba como preparar um bolo de casca de maçã

Ouça as dicas do chef Juarez Campos deste sábado (14)

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 10:46

Publicado em 

14 nov 2020 às 10:46
Maçã é o ingrediente principal desta receita de Juarez Campos Crédito: Pierpaolo Riondato/Pexels
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é doce! Juarez Campos vai ensinar uma receita que aproveita todo o ingrediente protagonista: a maçã. O chef usa tanto a polpa quanto a casca da fruta, evitando o desperdício! Ouça agora como se prepara um delicioso "bolo de casca de maçã"! Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - Bolo de Casca de Maçã - COM VH 10.00s - 14-11-20.mp3
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
INGREDIENTES:
1 xícara de chá de uvas passas pretas
1 e 1/2 xícara de chá de vinho tinto
4 ovos
1 xícara de chá de óleo
1 e 1/2 xícara de chá de açúcar
Cascas de 2 maçãs
1/2 embalagem de biscoito maisena
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 colher de sopa de fermento químico em pó
2 maçãs em cubinhos
1colher de sobremesa de canela em pó
1 xícara de chá de nozes picadas
PREPARO:
Deixe as uvas passas de molho novinho por 3 horas.
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar e as cascas de maçã. Reserve.
Triture o biscoito até obter uma farofa.
Em uma tigela grande, misture a farinha, o fermento em pó, a farofa de biscoito, as maçãs e a canela e mexa bem.
Acrescente a mistura do liquidificador, e junte as nozes, as uvas passas e mexa até envolver bem todos os ingredientes.
Transfira para uma forma de cone central, untada, e leve ao forno, pré-aquecido, até assar e dourar.
Espere amornar, desenforme, peneire o açúcar e a canela por cima e sirva com sorvete de creme.
DICA:
Para que a massa não fica escura, acomode os cubinhos em uma tigela com água e gotas de limão.

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