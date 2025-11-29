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CBN e as Dicas do Chef

Se um pudim de leite condensado já é bom, imagina um pudim aos 4 leites!

Os detalhes dessa deliciosa receita com o Chef Juarez

Publicado em 29 de Novembro de 2025 às 11:20

Publicado em 

29 nov 2025 às 11:20
Pudim de leite com calda de caramelo e balsâmico: veja receita
Pudim de leite com calda de caramelo. Crédito: Castelo/Divulgação
É hora de uma paixão nacional da cozinha! No aquecimento das dicas gastronômicas para as festas de final de ano, nesta edição do CBN e As Dicas do Chef, o comentarista Chef Juarez Campos ensina a receita de um delicioso pudim de quatro leites! Que tal já aprender uma sobremesa para a sua ceia de família? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE -29-11-25
RECEITA: Pudim aos 4 Leites
Ingredientes do Pudim:
- 1 lata de leite condensado
- 3 ovos
- 1 lata de leite (use a lata de leite condensado vazia para medir)
- 1 vidro de leite de côco (200 ml)
- 4 colheres de sopa de leite em pó
- 2 colheres de sopa de maisena
- 1 xícara de chá de açúcar- ½ xícara de chá de água
Ingredientes da Calda:
- 1 xícara de chá de açúcar
- ½ xícara de chá de água
Preparo da Calda:
- Em uma panela, dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo médio, sem mexer até obter um caramelo dourado.
- Transfira para uma forma de buraco no meio de 24 cm de diâmetro e espalhe na lateral.
Preparo do Pudim:
- No liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, o leite, o leite de côco, o leite em pó e a maisena até homogeneizar.
- Despeje na fôrma e leve ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por 1 hora ou até dourar levemente.
- Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas.
- Desenforme e sirva em seguida.

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