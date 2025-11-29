Se um pudim de leite condensado já é bom, imagina um pudim aos 4 leites!

RECEITA

- 1 lata de leite condensado

- 3 ovos

- 1 lata de leite (use a lata de leite condensado vazia para medir)

- 1 vidro de leite de côco (200 ml)

- 4 colheres de sopa de leite em pó

- 2 colheres de sopa de maisena

- 1 xícara de chá de açúcar- ½ xícara de chá de água

- 1 xícara de chá de açúcar

- ½ xícara de chá de água

- Em uma panela, dissolva o açúcar na água e cozinhe em fogo médio, sem mexer até obter um caramelo dourado.

- Transfira para uma forma de buraco no meio de 24 cm de diâmetro e espalhe na lateral.

- No liquidificador, bata o leite condensado, os ovos, o leite, o leite de côco, o leite em pó e a maisena até homogeneizar.

- Despeje na fôrma e leve ao forno médio, preaquecido, em banho-maria, por 1 hora ou até dourar levemente.

- Deixe esfriar e leve à geladeira por 2 horas.

- Desenforme e sirva em seguida.