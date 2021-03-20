Sardinha Mediterrânea: uma boa opção para substituir a carne de boi

Um levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) observou a alta de 28,2% nos cortes dianteiros de carne bovina e 12% nos cortes traseiros. Ou seja, o consumo de carne de boi está pesando no bolso do consumidor. É por isso que, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina o preparo de um delicioso prato que pode ser opção para substituir a carne no cardápio cotidiano: a "Sardinha Mediterrânea". Acompanhe o passo a passo da receita!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - SARDINHA - 7.50s - 20-03-21.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
1/2 cenoura em cubos
1 abobrinha tipo italiana em cubos
1 batata em cubinhos
2 latas de sardinha em óleo
1 cebola média em rodelas
3 colheres de sopa de vinho branco seco
4 colheres de sopa de caldo de legumes
1 colher de chá de ervas finas seca
2 colheres de sopa de azeitonas verdes picadas
2 colheres de sopa de cogumelos fatiados
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Preparo:
Cozinhe em água fervente temperada com sal e cenoura, depois coloque a abobrinha e batata até ficarem "al dente".
Abra as sardinhas e reserve o óleo da sardinha.
Numa panela média coloque o óleo da sardinha e cubra a superfície da panela com uma camada de rodelas de cebola.
Disponha as sardinhas lado a lado, ocupando todo o fundo da panela. No centro, coloque os legumes.
Regue com uma mistura de vinho branco e caldo de legumes.
Salpique a superfície com as ervas e a pimenta.
Deixe em fogo baixo por cerca de 15 minutos com a panela aberta.
Distribua as azeitonas e os cogumelos.
Mantenha no fogo por cerca de 5 minutos ou até aquecer.
Dica do chef:
O prato por ser servido com pão, arroz ou salada.