Na última receita de 2019, o chef Juarez Campos ensina um prato especial para o réveillon. A Salada de Frutas Tropicais com camarões ao Curry e Açafrão é a cara do Brasil, com o toque indiano do curry. Além disso, é muito refrescante para os dias mais quentes do verão. Acompanhe o preparo!
CBN e as Dicas do Chefe - Salada de Frutas Tropicais - 8.11s - 28-12-19
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
Ingredientes:
1/2 lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos
1kg de camarões médios
2 maçãs vermelhas com casca e em cubos (conservar em água com suco de limão)
200g de uvas verdes sem caroço e cortadas ao meio
200g de mangas Palmer em cubos
100g de melão sem cascas e em cubos
1/2 xícara de vinho branco seco
1 colher de café de curry
1 colher de chá de açafrão
1 talo de alho-poró picado
2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
2 colheres de sopa de manteiga
50ml de conhaque
1 colher de sopa de cebola picada
50ml de caldo de camarão
200ml de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto
Folhas de hortelã cortadas em tirinhas
Preparo:
Tempere os camarões e doure na metade da manteiga e azeite.
Flambe com conhaque e reserve.
Refogue na mesma frigideira a cebola e o alho poró no restante da manteiga e azeite.
Junte o curry, açafrão e o vinho branco.
Deixe reduzir a metade.
Junte o caldo de camarões e o creme de leite.
Liquidifique.
Volte para a frigideira e deixe reduzir a textura desejada.
Junte os camarões e deixe esfriar.
Misture nas frutas e salpique as tirinhas de hortelã.
Dica do chef:
Adicione nozes por cima para dar uma crocância especial ao prato.