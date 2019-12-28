CBN e as Dicas do Chef: Salada de Frutas Tropicais com Camarões ao Curry e Açafrão Crédito: Adalberto Cordeiro

Na última receita de 2019, o chef Juarez Campos ensina um prato especial para o réveillon. A Salada de Frutas Tropicais com camarões ao Curry e Açafrão é a cara do Brasil, com o toque indiano do curry. Além disso, é muito refrescante para os dias mais quentes do verão. Acompanhe o preparo!

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Salada de Frutas Tropicais - 8.11s - 28-12-19

A RECEITA:

[Rende 10 porções]

Ingredientes:

1/2 lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos

1kg de camarões médios

2 maçãs vermelhas com casca e em cubos (conservar em água com suco de limão)

200g de uvas verdes sem caroço e cortadas ao meio

200g de mangas Palmer em cubos

100g de melão sem cascas e em cubos

1/2 xícara de vinho branco seco

1 colher de café de curry

1 colher de chá de açafrão

1 talo de alho-poró picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

2 colheres de sopa de manteiga

50ml de conhaque

1 colher de sopa de cebola picada

50ml de caldo de camarão

200ml de creme de leite

Sal e pimenta do reino a gosto

Folhas de hortelã cortadas em tirinhas

Preparo:

Tempere os camarões e doure na metade da manteiga e azeite.

Flambe com conhaque e reserve.

Refogue na mesma frigideira a cebola e o alho poró no restante da manteiga e azeite.

Junte o curry, açafrão e o vinho branco.

Deixe reduzir a metade.

Junte o caldo de camarões e o creme de leite.

Liquidifique.

Volte para a frigideira e deixe reduzir a textura desejada.

Junte os camarões e deixe esfriar.

Misture nas frutas e salpique as tirinhas de hortelã.

Dica do chef: