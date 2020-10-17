Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

À BASE DE MANDIOQUINHA

Saiba como preparar uma deliciosa Torta Caipira de Calabresa

Ouça o passo a passo da receita deste sábado (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 11:39

Publicado em 

17 out 2020 às 11:39
O chef Juarez ensina o preparo de uma deliciosa torta caipira de calabresa Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos retoma sua raízes caipiras! O chef vai ensinar o passo a passo do preparo de uma deliciosa torta caipira de calabresa. Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - Torta Caipira de Calabresa - COM VH - 4.41s - 17-10-20.mp3
A RECEITA:
INGREDIENTES DA MASSA
1kg de mandioquinha (batata-baroa)
4 xícaras de chá de água ou de caldo de legumes
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de chá de leite
2 ovos
INGREDIENTES DO RECHEIO
2 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
1 maço de couve picada
500g de linguiça calabresa em rodelas finas
200g de queijo meia cura ralado
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para polvilhar
PREPARO DA MASSA
Descasque a mandioquinha, coloque em uma panela com água ou do caldo de legumes.
Cozinhe até amaciar, passando ainda quente pelo espremedor.
Acrescente a manteiga, a farinha de trigo e o leite.
Bata os ovos na batedeira por cinco minutos e misture a massa.
Reserve.
PREPARO DO RECHEIO E MONTAGEM
Aqueça o azeite e doure a cebola.
Junte a linguiça e frite até dourar.
Acrescente a couve, o tempero e mexa por cinco minutos.
Desligue o fogo e reserve.
Unte uma forma de aro removível com manteiga e despeje metade da massa de mandioquinha.
Adicione a linguiça refogada com a couve e coloque por cima o queijo meia cura ralado.
Cubra com o restante da massa e polvilhe com queijo parmesão.
Leve ao forno médio por cerca de 40 minutos.
Deixe amornar por aproximadamente cinco minutos para que a massa fique um pouco mais consistente.
Retire da forma e sirva a seguir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados