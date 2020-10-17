Saiba como preparar uma deliciosa Torta Caipira de Calabresa

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos retoma sua raízes caipiras! O chef vai ensinar o passo a passo do preparo de uma deliciosa torta caipira de calabresa. Acompanhe!
CBN e as Dicas do Chefe - Torta Caipira de Calabresa - COM VH - 4.41s - 17-10-20.mp3
A RECEITA:
INGREDIENTES DA MASSA
1kg de mandioquinha (batata-baroa)
4 xícaras de chá de água ou de caldo de legumes
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de chá de leite
2 ovos
INGREDIENTES DO RECHEIO
2 colheres de sopa de azeite
1 cebola picada
1 maço de couve picada
500g de linguiça calabresa em rodelas finas
200g de queijo meia cura ralado
4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para polvilhar
PREPARO DA MASSA
Descasque a mandioquinha, coloque em uma panela com água ou do caldo de legumes.
Cozinhe até amaciar, passando ainda quente pelo espremedor.
Acrescente a manteiga, a farinha de trigo e o leite.
Bata os ovos na batedeira por cinco minutos e misture a massa.
Reserve.
PREPARO DO RECHEIO E MONTAGEM
Aqueça o azeite e doure a cebola.
Junte a linguiça e frite até dourar.
Acrescente a couve, o tempero e mexa por cinco minutos.
Desligue o fogo e reserve.
Unte uma forma de aro removível com manteiga e despeje metade da massa de mandioquinha.
Adicione a linguiça refogada com a couve e coloque por cima o queijo meia cura ralado.
Cubra com o restante da massa e polvilhe com queijo parmesão.
Leve ao forno médio por cerca de 40 minutos.
Deixe amornar por aproximadamente cinco minutos para que a massa fique um pouco mais consistente.
Retire da forma e sirva a seguir.