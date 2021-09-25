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CBN e as Dicas do Chef

Saiba como preparar um 'Petit Coq au vin', versão do prato francês

Acompanhe as dicas e orientações completas do Chef Juarez Campos para esse prato especial

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:12

Publicado em 

25 set 2021 às 12:12
Coq au vin
Coq au vin Crédito: Marcelle Louback
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina o preparo de um prato típico da culinária francesa, em uma versão com pedaços menores. É o 'Petit Coq au vin', frango no molho de vinho à moda Borgonha. Ouça o passo a passo da receita!
Ingredientes:
  • 1 kg de sobrecoxas desossadas, sem pele e em cubos
  • 1 garrafa de vinho tinto seco
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola média picada
  • 1 talo de aipo picado
  • 1 cenoura pequena descascada e picada
  • 1 colher de sopa de extrato de tomates
  • 1 "bouquet garni" (folha de alho-poró envolvendo um talo de aipo, talos de salsa, folha de louro e tomilho fresco)
  • 1/2 litro de caldo de galinha
  • 1 colher de sobremesa de trigo
  • 1/2 xícara de azeite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Marine as sobrecoxas por duas horas com sal, pimenta do reino, alho, cebola, cenoura, aipo, "bouquet garni" e o vinho
  • Retire o frango e peneire a marinada. Separe a marinada sólida da marinada líquida
  • Enxugue as sobrecoxas com papel absorvente e doure em fogo médio no azeite. Reserve
  • Na mesma panela, refogue a marinada sólida na manteiga e com o que sobrou do azeite
  • Junte o extrato de tomates e refogue um pouco
  • Polvilhe com o trigo e refogue
  • Volte o frango para a panela e junte a marinada líquida
  • Deixe ferver até reduzir à metade e juntar o caldo até a metade do frango (se precisar)
  • Cozinhe tampado em fogo baixo até amaciar o frango. Se precisar, junte mais caldo
  • Reserve o frango e peneire o caldo
  • Acerte o tempero e a textura que deve ser aveludada
Ingredientes da Guarnição a La Bourguignone:
  • 100g de bacon em bastões ou cubos
  • 100g de champignon fresco cortados ao meio ou em quatro
  • 6 a 8 cebolinhas pérola descascada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sobremesa rasa de açúcar
Preparo da Guarnição a La Bourguignone:
  • Dourar o bacon no azeite e reservar
  • Na mesma panela refogar os champignons e reservar
  • Juntar o açúcar e caramelizar
  • Adicionar as cebolinha, misturar com o caramelo e colocar água ate na metade
  • Cozinhar até amaciar e secar a água
Dica do Chef: Junte a guarnição a La Bourguignone ao Coq au vin e sirva acompanhado de batatas cozidas ou massa fresca passada na manteiga.

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