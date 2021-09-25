Saiba como preparar um 'Petit Coq au vin', versão do prato francês

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina o preparo de um prato típico da culinária francesa, em uma versão com pedaços menores. É o 'Petit Coq au vin', frango no molho de vinho à moda Borgonha. Ouça o passo a passo da receita!
Ingredientes:
- 1 kg de sobrecoxas desossadas, sem pele e em cubos
- 1 garrafa de vinho tinto seco
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 1 talo de aipo picado
- 1 cenoura pequena descascada e picada
- 1 colher de sopa de extrato de tomates
- 1 "bouquet garni" (folha de alho-poró envolvendo um talo de aipo, talos de salsa, folha de louro e tomilho fresco)
- 1/2 litro de caldo de galinha
- 1 colher de sobremesa de trigo
- 1/2 xícara de azeite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Marine as sobrecoxas por duas horas com sal, pimenta do reino, alho, cebola, cenoura, aipo, "bouquet garni" e o vinho
- Retire o frango e peneire a marinada. Separe a marinada sólida da marinada líquida
- Enxugue as sobrecoxas com papel absorvente e doure em fogo médio no azeite. Reserve
- Na mesma panela, refogue a marinada sólida na manteiga e com o que sobrou do azeite
- Junte o extrato de tomates e refogue um pouco
- Polvilhe com o trigo e refogue
- Volte o frango para a panela e junte a marinada líquida
- Deixe ferver até reduzir à metade e juntar o caldo até a metade do frango (se precisar)
- Cozinhe tampado em fogo baixo até amaciar o frango. Se precisar, junte mais caldo
- Reserve o frango e peneire o caldo
- Acerte o tempero e a textura que deve ser aveludada
Ingredientes da Guarnição a La Bourguignone:
- 100g de bacon em bastões ou cubos
- 100g de champignon fresco cortados ao meio ou em quatro
- 6 a 8 cebolinhas pérola descascada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sobremesa rasa de açúcar
Preparo da Guarnição a La Bourguignone:
- Dourar o bacon no azeite e reservar
- Na mesma panela refogar os champignons e reservar
- Juntar o açúcar e caramelizar
- Adicionar as cebolinha, misturar com o caramelo e colocar água ate na metade
- Cozinhar até amaciar e secar a água
Dica do Chef: Junte a guarnição a La Bourguignone ao Coq au vin e sirva acompanhado de batatas cozidas ou massa fresca passada na manteiga.