Saiba como preparar a "torta de galinha" sem massa do chef Juarez

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma "torta de galinha" sem massa. A receita é prática, fácil e deliciosa. Acompanhe!
A RECEITA:
Ingredientes:
1,5 kg de peito de frango ensopado e desfiado
1 copo de requeijão cremoso
250g de queijo muçarela
1 lata de milho verde
1 lata de azeitonas (pequena)
1 lata de palmito (grande)
1 lata de massa de tomate (pequena)
1 lata de ervilhas
1 kg de batatas (fritar tipo palha)
Óleo, cebola, tempero verde.
Preparo:
Junte ao peito de frango, o milho, a ervilha, a azeitona, o palmito picado e as ervilhas. Refogue bem.
Unte uma travessa com requeijão cremoso.
Coloque o frango por cima do requeijão e depois a muçarela sobre ele.
Leve ao forno por 30 minutos e na hora de servir coloque as batatas palha por cima.
Dica do chef:
Sirva com arroz de presunto.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 10.36s - 04-09-21.mp3