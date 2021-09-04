Saiba como preparar a "torta de galinha" sem massa do chef Juarez

Torta de galinha sem massa do chef Juarez Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma "torta de galinha" sem massa. A receita é prática, fácil e deliciosa. Acompanhe!

A RECEITA:

Ingredientes:

1,5 kg de peito de frango ensopado e desfiado

1 copo de requeijão cremoso

250g de queijo muçarela

1 lata de milho verde

1 lata de azeitonas (pequena)

1 lata de palmito (grande)

1 lata de massa de tomate (pequena)

1 lata de ervilhas

1 kg de batatas (fritar tipo palha)

Óleo, cebola, tempero verde.

Preparo:

Junte ao peito de frango, o milho, a ervilha, a azeitona, o palmito picado e as ervilhas. Refogue bem.

Unte uma travessa com requeijão cremoso.

Coloque o frango por cima do requeijão e depois a muçarela sobre ele.

Leve ao forno por 30 minutos e na hora de servir coloque as batatas palha por cima.

Dica do chef:

Sirva com arroz de presunto.