Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Saiba como fazer um delicioso suflê de goiabada com calda de catupiry

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 31 de Maio de 2025 às 11:29

Publicado em 

31 mai 2025 às 11:29
Chef Juarez Campos
Chef Juarez Campos Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita que combina sabores tipicamente brasileiros: Suflê de Goiabada com Calda de Catupiry. Ouça a conversa completa com a jornalista Patrícia Vallim!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEF - SUFLÊ DE GOIABADA - 10.50s - 31-05-25.mp3

Receita

  • Suflê de goiabada com calda de catupiry à carlota 
  • Ingredientes: 
  • ½ kg de goiabada cascão 
  • 4 claras em neve 
  • 1 xícara de água 
  • 1 xícara de catupiry 
  • 1 xícara de creme de leite fresco
  • Calda de Catupiry
  • Derreta o catupiry e o creme de leite em banho Maria. Sirva quente.
  • Preparo: dissolva a goiabada em água quente até ficar com consistência pastosa e deixe esfriar. Junte as claras em neve e coloque em forma para suflê individual. Leve ao forno moderado até dourar. Na hora de servir faça um buraco no meio e regue com a calda de catupiry.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados