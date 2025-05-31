Saiba como fazer um delicioso suflê de goiabada com calda de catupiry

Nesta edição de CBN e as Dicas do Chef, o comentarista Juarez Campos ensina uma receita que combina sabores tipicamente brasileiros: Suflê de Goiabada com Calda de Catupiry. Ouça a conversa completa com a jornalista Patrícia Vallim!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEF - SUFLÊ DE GOIABADA - 10.50s - 31-05-25.mp3
Receita
- Suflê de goiabada com calda de catupiry à carlota
- Ingredientes:
- ½ kg de goiabada cascão
- 4 claras em neve
- 1 xícara de água
- 1 xícara de catupiry
- 1 xícara de creme de leite fresco
- Calda de Catupiry
- Derreta o catupiry e o creme de leite em banho Maria. Sirva quente.
- Preparo: dissolva a goiabada em água quente até ficar com consistência pastosa e deixe esfriar. Junte as claras em neve e coloque em forma para suflê individual. Leve ao forno moderado até dourar. Na hora de servir faça um buraco no meio e regue com a calda de catupiry.