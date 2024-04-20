Rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas com saladinha é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato do comentarista Juarez Campos é daqueles que dar água na boca e que é uma ótima opção para o fim de semana: um rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas com saladinha. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ROSBIFE - 10.45s - 20-04-24
A RECEITA: Rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas
Ingredientes (4 porções):
- 1 pedaço médio de filé mignon de sol - (parte central de tamanho uniforme) 600g
- 1 cebola grande em fatias finas
- 12 dentes de alho grandes em lâminas finas
- 1/3 de pimenta dedo de moça picadinho (opcional)
- Folhas de 1 maço de ervas frescas (tomilho, alecrim, sálvia, salsinha,
- manjericão) picadas
- 2 xícaras de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Lave a carne rapidamente, seque com a toalha de papel, enrole-a com barbante e polvilhe-a com pimenta do reino
- Coloque em uma panela, de preferência de fundo grosso ou de ferro, com o azeite de oliva e doure de maneira uniforme
- Retire do fogo, arrume a carne em uma travessa, retire o barbante e fatie em tiras finas
- Na mesma panela adicione a cebola, o alho, as ervas, o dedo de moça e o azeite
- Monte intercalando fatias de carne com o molho.
- Última camada de molho
- Sirva com salada de rúcula, tomate cereja e Grana Padano.