Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas com saladinha é o prato da semana!

A receita completa com o Chef Juarez Campos

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 11:04

Publicado em 

20 abr 2024 às 11:04
A receita de hoje é de Rosbife!
A receita de hoje é de Rosbife! Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o prato do comentarista Juarez Campos é daqueles que dar água na boca e que é uma ótima opção para o fim de semana: um rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas com saladinha. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - ROSBIFE - 10.45s - 20-04-24
A RECEITA: Rosbife de sol, molho de alho e ervas frescas
Ingredientes (4 porções):
  • 1 pedaço médio de filé mignon de sol - (parte central de tamanho uniforme) 600g
  • 1 cebola grande em fatias finas
  • 12 dentes de alho grandes em lâminas finas
  • 1/3 de pimenta dedo de moça picadinho (opcional)
  • Folhas de 1 maço de ervas frescas (tomilho, alecrim, sálvia, salsinha,
  • manjericão) picadas
  • 2 xícaras de chá de azeite de oliva
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Lave a carne rapidamente, seque com a toalha de papel, enrole-a com barbante e polvilhe-a com pimenta do reino
  • Coloque em uma panela, de preferência de fundo grosso ou de ferro, com o azeite de oliva e doure de maneira uniforme
  • Retire do fogo, arrume a carne em uma travessa, retire o barbante e fatie em tiras finas
  • Na mesma panela adicione a cebola, o alho, as ervas, o dedo de moça e o azeite
  • Monte intercalando fatias de carne com o molho.
  • Última camada de molho
  • Sirva com salada de rúcula, tomate cereja e Grana Padano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados