Rolinhos de abobrinha recheados: receita versátil pode ser entrada ou prato principal

Rolinhos de abobrinha Crédito: Pexels

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar deliciosos 'rolinhos de abobrinha recheados'. A receita é super versátil e pode servir tanto de entrada como de prato principal. Ouça o passo a passo da preparação:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 16/07/2022

A receita

Ingredientes:

2 abobrinhas

200g de peito de frango cozido e desfiado

Salsinha e cebolinha picados

2 colheres de requeijão

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta do reino moída na hora

Molho de tomates

Queijo parmesão ralado

Orégano

Sal

Preparo:

Misture o frango, salsinha, cebolinha, requeijão e um fio de azeite até ficar tipo um patê.

Lave bem a abobrinha, descarte a ponta e corte-as em lâminas no sentido do comprimento.

Em uma frigideira, em fogo médio, pincele um pouco de azeite e coloque a abobrinha fatiada, a pimenta do reino e uma pitada de sal. Grelhe os dois lados. Reserve.

Numa tábua, coloque uma fatia de abobrinha grelhada, uma colher do recheio e enrole.

Coloque um pouco de molho de tomates num refratário.

Disponha sobre ele os rolinhos de abobrinha.

Cubra com mais molho de tomates.

Salpique orégano e parmesão ralado.