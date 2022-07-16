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CBN e as Dicas do Chef

Rolinhos de abobrinha recheados: receita versátil pode ser entrada ou prato principal

Ouça o chef Juarez Campos

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 11:28

Publicado em 

16 jul 2022 às 11:28
Rolinhos de abobrinha
Rolinhos de abobrinha Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar deliciosos 'rolinhos de abobrinha recheados'. A receita é super versátil e pode servir tanto de entrada como de prato principal. Ouça o passo a passo da preparação:
CBN e as Dicas do Chef - 16/07/2022

A receita

Ingredientes:
2 abobrinhas
200g de peito de frango cozido e desfiado
Salsinha e cebolinha picados
2 colheres de requeijão
2 colheres de sopa de azeite
Pimenta do reino moída na hora
Molho de tomates
Queijo parmesão ralado
Orégano
Sal
Preparo:
Misture o frango, salsinha, cebolinha, requeijão e um fio de azeite até ficar tipo um patê.
Lave bem a abobrinha, descarte a ponta e corte-as em lâminas no sentido do comprimento.
Em uma frigideira, em fogo médio, pincele um pouco de azeite e coloque a abobrinha fatiada, a pimenta do reino e uma pitada de sal. Grelhe os dois lados. Reserve.
Numa tábua, coloque uma fatia de abobrinha grelhada, uma colher do recheio e enrole.
Coloque um pouco de molho de tomates num refratário.
Disponha sobre ele os rolinhos de abobrinha.
Cubra com mais molho de tomates.
Salpique orégano e parmesão ralado.
Leve ao forno a 220ºC até gratinar.

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