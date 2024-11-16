Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau é o prato da semana!

Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", com o comentarista Chef Juarez Campos, a receita em destaque é daqueles pratos que dão água na boca: o Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau. Que tal fazê-lo no fim de semana? Ouça a conversa completa!
A RECEITA: Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau
Ingredientes do Recheio
- 400g de Bacalhau (Dessalgue por 24 horas na geladeira trocando a água de 6 em 6 horas)
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola pequena picada
- 2 dentes de alho1 tomate picado
- Salsinha, cebolinha ou coentro a gosto
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 2 colheres de sopa de cream cheese
- 1 gema
- 400g de batata
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de manteiga
- ¾ colher de sopa de farinha de rosca ou farinha Panko
- 3 colheres de sopa de queijo Parmesão
- Sal e pimenta do reino a gosto
- Coloque a batata em água fria e salgada para cozinhar até que fique macia
- Transfira o bacalhau para uma panela e cubra com água
- Leve ao fogo abaixo para ferver por uns 6 a 8 minutos
- Em seguida, escorra e deixe esfriar levemente
- Separe o bacalhau em lascas
- Esquente o azeite em uma panela
- Junte a cebola e refogue até ficar translúcida
- Adicione o alho e refogue por uns 30 segundos
- Entre com o tomate e refogue até perder a forma
- Junte as lascas do bacalhau e mexa para incorporar tudo
- Tempere com pimenta do reino e ajuste o sal, se necessário
- Finalize com cream cheese e a erva da sua preferência
- Quando a batata estiver macia, amasse e junte, a manteiga, o ovo, a farinha de rosca, o parmesão e tempere com sal e pimenta
- Abra a massa em um formato retangular sob um papel antiaderente
- Junte o bacalhau cremoso como recheio e enrole com a ajudas de papel
- Pincele com uma gema e leve ao forno preaquecido 180ºC por cerca de 20 minutos ou até cozinhar e ficar dourado.