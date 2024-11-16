CBN e as Dicas do Chef

Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau é o prato da semana!

Uma receita que dá água na boca!

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 10:56

Bacalhau em lascas é o ingrediente principal desta receita Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", com o comentarista Chef Juarez Campos, a receita em destaque é daqueles pratos que dão água na boca: o Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau. Que tal fazê-lo no fim de semana? Ouça a conversa completa!
CBN e as Dicas do Chef – Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau – 11.52s – 16-11-24.mp3
A RECEITA: Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Bacalhau
Ingredientes do Recheio
  • 400g de Bacalhau (Dessalgue por 24 horas na geladeira trocando a água de 6 em 6 horas)
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho1 tomate picado
  • Salsinha, cebolinha ou coentro a gosto
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 2 colheres de sopa de cream cheese
  • 1 gema
Ingredientes da Massa
  • 400g de batata
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • ¾ colher de sopa de farinha de rosca ou farinha Panko
  • 3 colheres de sopa de queijo Parmesão
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo
  • Coloque a batata em água fria e salgada para cozinhar até que fique macia
  • Transfira o bacalhau para uma panela e cubra com água
  • Leve ao fogo abaixo para ferver por uns 6 a 8 minutos
  • Em seguida, escorra e deixe esfriar levemente
  • Separe o bacalhau em lascas
  • Esquente o azeite em uma panela
  • Junte a cebola e refogue até ficar translúcida
  • Adicione o alho e refogue por uns 30 segundos
  • Entre com o tomate e refogue até perder a forma
  • Junte as lascas do bacalhau e mexa para incorporar tudo
  • Tempere com pimenta do reino e ajuste o sal, se necessário
  • Finalize com cream cheese e a erva da sua preferência
  • Quando a batata estiver macia, amasse e junte, a manteiga, o ovo, a farinha de rosca, o parmesão e tempere com sal e pimenta
  • Abra a massa em um formato retangular sob um papel antiaderente
  • Junte o bacalhau cremoso como recheio e enrole com a ajudas de papel
  • Pincele com uma gema e leve ao forno preaquecido 180ºC por cerca de 20 minutos ou até cozinhar e ficar dourado.

