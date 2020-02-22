A receita deste sábado é leve, saudável e especial para dar energia aos foliões durante o carnaval. O Chef Juarez Campos ensina o preparo de um risoto de salmão com tomates-cereja e erva doce. Na finalização, a tradicional manteiga gelada é substituída pelo azeite de oliva extravirgem para dar leveza ao prato. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Risoto de Salmão com Tomares Cerejas e Ervas Doce - 5.40s - 22-02-20
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes:
600g de salmão em cubos
4 conchas de molho de tomate
16 tomates-cereja cortados na metade
2 alhos-poró médios picados
1,5l de caldo de peixe
320g de arroz arbóreo
1 cebola média picada
Zest de limão siciliano
2 xícaras de vinho branco seco
2 colheres de sopa de Grana Padano
Folha de erva doce picada
Cebolinha verde picada
Azeite de oliva extravirgem
Sal e pimenta do reino branco
Preparo:
Tempere o salmão com sal e pimenta do reino.
Salteie rapidamente no azeite.
Perfume com a metade do vinho branco.
Junte o tomate-cereja, o molho de tomate, a cebolinha verde, erva doce e 1 xícara de caldo de peixe.
Acerte o tempero e reserve.
À parte, refogue a cebola e o alho-poró no azeite até murchar sem dourar.
Junte o arroz e aqueça.
Perfume com o vinho branco restante e deixe evaporar.
Adicione o caldo de peixe aquecido aos poucos e cozinhe até fica 'al dente'.
Junte o molho de salmão, o Grana Padano, um pouco de azeite e misture.
Acerte o tempero e na hora de servir, salpique mais folhas de erva doce e zest de limão.
Dica do chef: A erva doce pode ser substituída por endro ou funcho.