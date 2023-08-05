Risoto de brie e Funghi Trifolati é o prato da semana!

A hora mais esperada do sábado! Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" o clima é de memória afetiva e que recorda aos 30 anos do restaurante Oriundi, do Chef Juarez Campos. Na pegada do inverno, o prato em destaque é um dos mais tradicionais por lá: é o risoto de brie e Funghi Trifolati. Ouça a conversa completa – e bom apetite!
CBN - CBN E AS DICAS DO CHEFE - 05-08-23
A RECEITA:
Ingredientes: (4 porções)
320g de arroz arbóreo
4 colheres de sopa de manteiga
4 colheres de sopa de Grana Padano
2 colheres de sopa de cebola picada
½ xícara de vinho branco seco
1,5 litros de caldo de frango ou legumes
2 colheres de sopa de azeite
Salsa e cebolinha verde picadas
200g de Brie sem casca picado (ou a gosto)
Molho de cogumelos
Preparo:
Refogue a cebola na metade da manteiga e azeite
Acrescente o arroz e refogue por 1 minuto
Junte o vinho branco e deixe evaporar
Acrescente aos poucos o caldo quente ao arroz mexendo regularmente
Após 15 minutos prove o arroz e se estiver al dente junte o molho de cogumelos, desligue o fogo e acrescente a manteiga gelada, o Grana Padano, o Brie, a salsa e a cebolinha
Misture e verifique o tempero.
Molho de Cogumelos:
10g de Funghi Porcini
100g de cogumelos Shiitake laminados (opcional)
100g de cogumelos Paris laminados
100g de cogumelos Porto Belo laminados
1 xicara de caldo de carne
½ xicara de vinho branco seco
2 colheres de sopa de cebola picada
2 dentes de alho picados
2 colheres de sopa de azeite
Preparo:
Deixar os Porcini de molho no caldo de carne quente pelo menos por 15 minutos
Peneirar, picar bem os Porcini e reservar o caldo
Refogar a cebola e o alho no azeite ate murchar bem
Juntar os Porcini secos picados, os outros cogumelos laminados e deixar murchar bem
Perfumar com o vinho branco e deixar evaporar
Juntar o caldo que o Porcini ficou de molho e reduzir a metade.