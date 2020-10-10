Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN E AS DICAS DO CHEF

Risoto Cítrico Com Camarões, Alcaparras E Ervas Frescas

Ouça as dicas do comentarista Juarez Campos

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 09:12

Publicado em 

10 out 2020 às 09:12
"Uma explosão de sabores e frescor"! Essa é a avaliação do chef Juarez Campos para a receita do CBN e as Dicas do Chef deste sábado (10). Juarez ensina o passo a passo para preparar um delicioso Risoto Cítrico Com Camarões, Alcaparras E Ervas Frescas. Confira!
PODCAST - DICAS DO CHEF - 10-10-20
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
INGREDIENTES
320g de arroz arbóreo
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
4 colheres de sopa de manteiga gelada
1 xícara de vinho branco seco
1/2 xícara de suco de laranja (opcional)
1,5 litros de caldo de peixe
600g de camarões VG sem casca e limpos
4 colheres de sopa de queijo Grana Padano
2 colheres de sopa de alcaparras lavadas ( ou a gosto )
Raspas (zest) de limão siciliano, limão Tahiti e laranja Bahia
1 colher de sopa de ervas frescas picadas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, salsa e cebolinha verde) ou a gosto
PREPARO
Refogue a cebola na mistura de metade azeite e metade manteiga;
Junte o arroz arbóreo e refogue um pouco;
Acrescente o vinho branco e deixe evaporar;
Junte o caldo de peixe em ponto de fervura aos poucos até o arroz ficar al dente;
À parte, doure os camarões temperados com sal e pimenta do reino branca no restante do azeite. Perfume com vinho branco e o suco de laranja. Deixar evaporar;
Adicione os camarões ao arroz pronto e misture;
Desligue o fogo e acrescente o restante da manteiga gelada, o queijo Grana Padano, as ervas, as alcaparras e as raspas dos limões e da laranja.
Misture bem e sirva imediatamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados