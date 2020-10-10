"Uma explosão de sabores e frescor"! Essa é a avaliação do chef Juarez Campos para a receita do CBN e as Dicas do Chef deste sábado (10). Juarez ensina o passo a passo para preparar um delicioso Risoto Cítrico Com Camarões, Alcaparras E Ervas Frescas. Confira!
PODCAST - DICAS DO CHEF - 10-10-20
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
INGREDIENTES
320g de arroz arbóreo
2 colheres de sopa de cebola picada
2 colheres de sopa de azeite extra virgem
4 colheres de sopa de manteiga gelada
1 xícara de vinho branco seco
1/2 xícara de suco de laranja (opcional)
1,5 litros de caldo de peixe
600g de camarões VG sem casca e limpos
4 colheres de sopa de queijo Grana Padano
2 colheres de sopa de alcaparras lavadas ( ou a gosto )
Raspas (zest) de limão siciliano, limão Tahiti e laranja Bahia
1 colher de sopa de ervas frescas picadas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, salsa e cebolinha verde) ou a gosto
PREPARO
Refogue a cebola na mistura de metade azeite e metade manteiga;
Junte o arroz arbóreo e refogue um pouco;
Acrescente o vinho branco e deixe evaporar;
Junte o caldo de peixe em ponto de fervura aos poucos até o arroz ficar al dente;
À parte, doure os camarões temperados com sal e pimenta do reino branca no restante do azeite. Perfume com vinho branco e o suco de laranja. Deixar evaporar;
Adicione os camarões ao arroz pronto e misture;
Desligue o fogo e acrescente o restante da manteiga gelada, o queijo Grana Padano, as ervas, as alcaparras e as raspas dos limões e da laranja.
Misture bem e sirva imediatamente.