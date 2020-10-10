"Uma explosão de sabores e frescor"! Essa é a avaliação do chef Juarez Campos para a receita do CBN e as Dicas do Chef deste sábado (10). Juarez ensina o passo a passo para preparar um delicioso Risoto Cítrico Com Camarões, Alcaparras E Ervas Frescas. Confira!

Your browser does not support the audio element. PODCAST - DICAS DO CHEF - 10-10-20

A RECEITA:

[Rende 4 porções]

INGREDIENTES

320g de arroz arbóreo

2 colheres de sopa de cebola picada

2 colheres de sopa de azeite extra virgem

4 colheres de sopa de manteiga gelada

1 xícara de vinho branco seco

1/2 xícara de suco de laranja (opcional)

1,5 litros de caldo de peixe

600g de camarões VG sem casca e limpos

4 colheres de sopa de queijo Grana Padano

2 colheres de sopa de alcaparras lavadas ( ou a gosto )

Raspas (zest) de limão siciliano, limão Tahiti e laranja Bahia

1 colher de sopa de ervas frescas picadas (alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, salsa e cebolinha verde) ou a gosto

PREPARO

Refogue a cebola na mistura de metade azeite e metade manteiga;

Junte o arroz arbóreo e refogue um pouco;

Acrescente o vinho branco e deixe evaporar;

Junte o caldo de peixe em ponto de fervura aos poucos até o arroz ficar al dente;

À parte, doure os camarões temperados com sal e pimenta do reino branca no restante do azeite. Perfume com vinho branco e o suco de laranja. Deixar evaporar;

Adicione os camarões ao arroz pronto e misture;

Desligue o fogo e acrescente o restante da manteiga gelada, o queijo Grana Padano, as ervas, as alcaparras e as raspas dos limões e da laranja.