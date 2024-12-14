Réveillon: aprenda uma receita de camarão ao creme de pistache!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita especial para o ano novo: camarão ao creme de pistaches. Ideal para a ceia da virada, a receita pode ser servida com arroz ou macarrão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAMARÃO AO CREME DE PISTACHE - 9.30s - 14-12-24
A RECEITA: Camarões ao Creme de Pistache (4 porções)
Ingredientes
Opção 1
Ingredientes
- 20 camarões VG descascados e limpos ou 600g de camarões médios (reservar as cascas para o caldo de camarões)
- 12 pistaches descascados e triturados no processador
- 400 ml de creme de leite fresco
- 1 copo de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de cebola ralada
- 1 copo de caldo de camarões (dourar a casca e cabeça no azeite e cozinhar em fogo baixo com cebola e tomate picados, salsa, cebolinha e água por 30 minutos e peneirar)
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 2 colheres de chá de estragão fresco picado ou 1 se for seco
- Salsinha picada
- Arroz branco ou spaghettini para acompanhar
- Temperar os camarões com sal e pimenta do reino.
- Refogar a cebola ralada na mistura de manteiga com azeite até murchar bem.
- Dourar os camarões, aromatizar com vinho branco, e deixar evaporar. Reservar os camarões.
- Na mesma panela juntar o caldo de camarões e reduzir à metade.
- Juntar o estragão, os pistaches e o creme de leite.
- Deixar reduzir e adquirir a textura de creme não muito grosso.
- Volte os camarões para aquecer e verifique o tempero.
Opção 1
- Coloque 5 camarões em volta do prato.
- Distribua 2/3 do molho sobre os camarões.
- Adicione o arroz quente no restante do molho, junte salsinha picada e misture bem.
- Coloque este arroz no meio do prato e sirva.
- Se usar camarões médios (mais saborosos), misture com o spaghettini pré-cozido, salpique salsinha e sirva sem parmesão.