Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Réveillon: aprenda uma receita de camarão ao creme de pistache!

Ela é perfeita para aproveitar o clima da virada do ano com a família e amigos

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 11:49

Publicado em 

14 dez 2024 às 11:49
Camarão, camarões, frutos do mar
Camarão, camarões, frutos do mar Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita especial para o ano novo: camarão ao creme de pistaches. Ideal para a ceia da virada, a receita pode ser servida com arroz ou macarrão. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - CAMARÃO AO CREME DE PISTACHE - 9.30s - 14-12-24
A RECEITA: Camarões ao Creme de Pistache (4 porções)
Ingredientes
  • 20 camarões VG descascados e limpos ou 600g de camarões médios (reservar as cascas para o caldo de camarões)
  • 12 pistaches descascados e triturados no processador
  • 400 ml de creme de leite fresco
  • 1 copo de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de cebola ralada
  • 1 copo de caldo de camarões (dourar a casca e cabeça no azeite e cozinhar em fogo baixo com cebola e tomate picados, salsa, cebolinha e água por 30 minutos e peneirar)
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 2 colheres de chá de estragão fresco picado ou 1 se for seco
  • Salsinha picada
  • Arroz branco ou spaghettini para acompanhar
Preparo
  • Temperar os camarões com sal e pimenta do reino.
  • Refogar a cebola ralada na mistura de manteiga com azeite até murchar bem.
  • Dourar os camarões, aromatizar com vinho branco, e deixar evaporar. Reservar os camarões.
  • Na mesma panela juntar o caldo de camarões e reduzir à metade.
  • Juntar o estragão, os pistaches e o creme de leite.
  • Deixar reduzir e adquirir a textura de creme não muito grosso.
  • Volte os camarões para aquecer e verifique o tempero.
Montagem
Opção 1
  • Coloque 5 camarões em volta do prato.
  • Distribua 2/3 do molho sobre os camarões.
  • Adicione o arroz quente no restante do molho, junte salsinha picada e misture bem.
  • Coloque este arroz no meio do prato e sirva.
Opção 2
  • Se usar camarões médios (mais saborosos), misture com o spaghettini pré-cozido, salpique salsinha e sirva sem parmesão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES
Missa no campinho transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha
Convento diminui número de missas transmitidas ao vivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados