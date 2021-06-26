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CBN e as Dicas do Chef

Receitinha de inverno: talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo

A dica do chef Juarez Campos é servir regado com azeite de ervas e salpicado com Grana Padano ralado

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 11:34

Publicado em 

26 jun 2021 às 11:34
Talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo do chef Juarez Campos
Talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo do chef Juarez Campos Crédito: Henrique Barros
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef deste sábado (26), o nosso comentarista  Juarez Campos une massa, cogumelos, linguiça e ovo frito tudo em um único prato. É um delicioso 'talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo'. Ouça o passo a passo da preparação!
A RECEITA:
Rende 6 porções
Ingredientes:
500g de talharim caseiro
1 cebola média picada
1/2 cenoura média picada
2 talos de aipo picado
4 dentes de alho picado
600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) ja sem pele e sem gordura
2 xícaras de molho de tomates
3 colheres de sopa de azeite de oliva
1/2 xícara de vinho branco ou tinto seco
20g de funghi Porcini seco
500ml de caldo de carne
300g de cogumelos frescos laminados (Shiitake, Paris, Portobello, Shimeji etc)
2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas
6 ovos caipiras
Sal e pimenta do reino a gosto
Azeite de ervas frescas
Queijo Grana Padano ralado
Preparo:
Deixe o funghi Porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos.
Pique o funghi e reserve o caldo.
Pique a linguiça e frite até dourar.
Adicione a cebola, a cenoura, o aipo e o alho.
Acrescente o funghi Porcini e os cogumelos frescos e refogue.
Perfume com o vinho.
Adicione o caldo de Funghi, o molho de tomates e deixe reduzir à metade.
Verifique o tempero. Junte a salsa e a cebolinha.
Sirva com a massa previamente cozida, regado com azeite de ervas, salpicado com Grana Padano ralado e com um ovo frito de gema mole em cada prato.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 11.39 - 26-06-21.mp3

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