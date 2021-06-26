Receitinha de inverno: talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo

Talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo do chef Juarez Campos Crédito: Henrique Barros

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef deste sábado (26), o nosso comentarista Juarez Campos une massa, cogumelos, linguiça e ovo frito tudo em um único prato. É um delicioso 'talharim com molho à Boscaiola, linguiça e ovo'. Ouça o passo a passo da preparação!

A RECEITA:

Rende 6 porções

Ingredientes:

500g de talharim caseiro

1 cebola média picada

1/2 cenoura média picada

2 talos de aipo picado

4 dentes de alho picado

600g de linguiça de porco (fresca ou defumada) ja sem pele e sem gordura

2 xícaras de molho de tomates

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de vinho branco ou tinto seco

20g de funghi Porcini seco

500ml de caldo de carne

300g de cogumelos frescos laminados (Shiitake, Paris, Portobello, Shimeji etc)

2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadas e misturadas

6 ovos caipiras

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite de ervas frescas

Queijo Grana Padano ralado

Preparo:

Deixe o funghi Porcini de molho em caldo de carne morno por 15 minutos.

Pique o funghi e reserve o caldo.

Pique a linguiça e frite até dourar.

Adicione a cebola, a cenoura, o aipo e o alho.

Acrescente o funghi Porcini e os cogumelos frescos e refogue.

Perfume com o vinho.

Adicione o caldo de Funghi, o molho de tomates e deixe reduzir à metade.

Verifique o tempero. Junte a salsa e a cebolinha.

Sirva com a massa previamente cozida, regado com azeite de ervas, salpicado com Grana Padano ralado e com um ovo frito de gema mole em cada prato.