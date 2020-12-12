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CBN E AS DICAS DO CHEF

Receitas de final de ano: pudim de milho com leite condensado

As dicas são do Chef Juarez Campos

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 11:13

Publicado em 

12 dez 2020 às 11:13
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos segue no clima de final de ano e traz uma receita de sobremesa que pode cair super bem para a noite de Natal. É hora de aprender a preparar um pudim de milho com leite condensado. Confira o passo a passo da receita junto à jornalista Patrícia Vallim. Ouça!
CBN e as dicas do Chefe - Pudim de leite condensado e milho - COM VH - 10.08s - 12-12-20.mp3
 
A receita:
Ingredientes
Calda
1 xícara de chá de açúcar
Pudim
2 latas de milho escorrido
½ xícara de chá de leite
1 vidro de leite de coco 200 ml
1 lata de leite condensado
3 ovos
Preparo
Calda
Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar.
Leve ao fogo baixo e deixe derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte ½ xícara de chá de água fervente e mexa.
Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar.
Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
Pudim
No liquidificador, bata o milho com o leite.
Passe por uma peneira e devolva o suco ao liquidificador.
Junte o leite de coco, o leite condensado e os ovos e bata até ficar homogêneo.
Despeje na forma caramelada, cubra com papel alumínio e asse em banho-maria, em forno médio, preaquecido, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
Leve para gelar, desenforme e sirva.
TEMA: Receitas de final de ano: pudim de milho com leite condensado
>>> Para achar foto no five: Não tem específica. Pode ser genérica: Receita de pudim
Nesta edição do "CBN e As Dicas do Chef", o comentarista Juarez Campos segue no clima de final de ano e traz uma receita de sobremesa que pode cair super bem para a noite de Natal. É hora de aprender a preparar um pudim de milho com leite condensado. Confira o passo a passo da receita junto à jornalista Patrícia Vallim. Ouça!
+++
A receita:
Ingredientes
Calda
1 xícara de chá de açúcar 
Pudim
2 latas de milho escorrido
½ xícara de chá de leite
1 vidro de leite de coco 200 ml
1 lata de leite condensado
3 ovos
Preparo
Calda
Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar.
Leve ao fogo baixo e deixe derreter suavemente. Quando estiver bem dourado, junte ½ xícara de chá de água fervente e mexa.
Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar.
Forre com a calda uma forma com furo central (19 cm de diâmetro) e reserve.
Pudim
No liquidificador, bata o milho com o leite.
Passe por uma peneira e devolva o suco ao liquidificador.
Junte o leite de coco, o leite condensado e os ovos e bata até ficar homogêneo.
Despeje na forma caramelada, cubra com papel alumínio e asse em banho-maria, em forno médio, preaquecido, por cerca de 1 hora e 30 minutos.
Leve para gelar, desenforme e sirva.

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