Receitas de fim de ano: aprenda a fazer uma "Cocada de Forno Brulée"

Já no clima das receitas de fim de ano, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef aprenda a fazer uma deliciosa "Cocada de Forno Brulée". Ouça o passo a passo da conversa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.25s - 03-12-22.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
- 200g de coco ralado seco
- 1 xícara de leite integral para hidratar metade do coco ralado
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de leite integral (usar lata de leite condensado como medida) (Vamos usar o leite que coamos da hidratação do coco, mas o quanto baste de leite integral para completar a latinha)
- 5 gemas
- 1 colher de sopa de manteiga para untar a forma
- Açúcar cristal o necessário para finalizar
- Sorvete de creme para servir
- Lascas de côco para decorar
Preparo:
- Primeiramente hidrate por aproximadamente uma hora , 100g do coco ralado seco em 1 xícara de leite. Obs: se usar o coco fresco não precisa hidratar
- Pré-aqueça o forno a 180ºC e unte a forma com manteiga
- Bata por uns 5 minutos no liquidificador, 1 lata de leite integral (leite reservado que coou o côco hidratado mais o quanto baste para encher 1 latinha de leite condensado, usada como medida), o leite condensado, as gemas e o côco ralado seco
- Acrescente o côco ralado hidratado coado e dê uma misturada (com uma colher ou no modo pulsar no liquidificador)
- Transfira a massa para uma forma untada com manteiga
- Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 35 a 40 minutos (o tempo pode variar de forno pra forno)
- Retire do forno, faça uma camada de açúcar e maçarique 2 vezes até que fique bem douradinho
- Sirva com sorvete de creme e decore com lascas de coco.