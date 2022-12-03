Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Receitas de fim de ano: aprenda a fazer uma "Cocada de Forno Brulée"

Fácil de fazer, ela é uma excelente opção para as festas de fim de ano

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 11:31

Publicado em 

03 dez 2022 às 11:31
Cocada Assada
Cocada Assada Crédito: Reprodução Panelinha
Já no clima das receitas de fim de ano, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef aprenda a fazer uma deliciosa "Cocada de Forno Brulée". Ouça o passo a passo da conversa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 7.25s - 03-12-22.mp3
A RECEITA:
Ingredientes:
  • 200g de coco ralado seco
  • 1 xícara de leite integral para hidratar metade do coco ralado
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de leite integral (usar lata de leite condensado como medida) (Vamos usar o leite que coamos da hidratação do coco, mas o quanto baste de leite integral para completar a latinha)
  • 5 gemas
  • 1 colher de sopa de manteiga para untar a forma
  • Açúcar cristal o necessário para finalizar
  • Sorvete de creme para servir
  • Lascas de côco para decorar
Preparo:
  • Primeiramente hidrate por aproximadamente uma hora , 100g do coco ralado seco em 1 xícara de leite. Obs: se usar o coco fresco não precisa hidratar
  • Pré-aqueça o forno a 180ºC e unte a forma com manteiga
  • Bata por uns 5 minutos no liquidificador, 1 lata de leite integral (leite reservado que coou o côco hidratado mais o quanto baste para encher 1 latinha de leite condensado, usada como medida), o leite condensado, as gemas e o côco ralado seco
  • Acrescente o côco ralado hidratado coado e dê uma misturada (com uma colher ou no modo pulsar no liquidificador)
  • Transfira a massa para uma forma untada com manteiga
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC por aproximadamente 35 a 40 minutos (o tempo pode variar de forno pra forno)
  • Retire do forno, faça uma camada de açúcar e maçarique 2 vezes até que fique bem douradinho
  • Sirva com sorvete de creme e decore com lascas de coco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados