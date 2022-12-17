Receitas de dezembro: rocambole de batata com recheio de bacalhau é o prato da semana!

Faltando menos de dez dias para o Natal, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita típica para a data, mas que também pode ser feita em qualquer época do ano. Aprenda a fazer um delicioso "Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Saithe Salgado Seco da Noruega". Ouça a conversa completa!