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CBN e as Dicas do Chef

Receitas de dezembro: rocambole de batata com recheio de bacalhau é o prato da semana!

Vale para o Natal e para o Ano Novo...  Mas também pode ser feita em qualquer época do ano

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 11:11

Publicado em 

17 dez 2022 às 11:11
Rocambole de bacalhau
Rocambole de bacalhau Crédito: Vitor Jubini
Faltando menos de dez dias para o Natal, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita típica para a data, mas que também pode ser feita em qualquer época do ano. Aprenda a fazer um delicioso "Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Saithe Salgado Seco da Noruega". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU - 9.05s - 17-12-22.mp3
A RECEITA:
Recheio:
  • 400g de Saithe salgado seco da Noruega (Dessalgue por 24 horas na geladeira trocando a água de 6 em 6 horas
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 cebola pequena picada
  • 2 dentes de alho
  • 1 tomate picado
  • Salsinha, cebolinha ou coentro a gosto
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 2 colheres de sopa de cream cheese
  • 1 gema
Massa:
  • 400g de batata
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • ¾ colher de sopa de farinha de rosca ou farinha Panko
  • 3 colheres de sopa de queijo Parmesão
  • Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
  • Coloque a batata em água fria e salgada para cozinhar até que fique macia
  • Transfira o Saithe salgado seco da Noruega para uma panela e cubra com água
  • Leve ao fogo abaixo para ferver por uns 6 a 8 minutos
  • Em seguida, escorra e deixe esfriar levemente
  • Separe o Saithe em lascas maravilhosas
  • Esquente o azeite em uma panela
  • Junte a cebola e refogue até ficar translúcida
  • Adicione o alho e refogue por uns 30 segundos
  • Entre com o tomate e refogue até perder a forma
  • Junte as lascas do Saithe e mexa para incorporar tudo
  • Tempere com pimenta do reino e ajuste o sal, se necessário
  • Finalize com cream cheese e a erva da sua preferência
  • Quando a batata estiver macia, amasse e junte, a manteiga, o ovo, a farinha de rosca, o Parmesão e tempere com sal e pimenta
  • Abra a massa em um formato retangular sob um papel antiaderente
  • Junte o Saithe cremoso como recheio e enrole com a ajudas de papel
  • Pincele com uma gema e leve ao forno preaquecido 180ºC por cerca de 20 minutos ou até cozinhar e ficar dourado.

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