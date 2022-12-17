Receitas de dezembro: rocambole de batata com recheio de bacalhau é o prato da semana!

Faltando menos de dez dias para o Natal, nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma receita típica para a data, mas que também pode ser feita em qualquer época do ano. Aprenda a fazer um delicioso "Rocambole de Batata com Recheio Cremoso de Saithe Salgado Seco da Noruega". Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - BACALHAU - 9.05s - 17-12-22.mp3
A RECEITA:
Recheio:
- 400g de
Saithe salgado seco da Noruega (Dessalgue por 24 horas na geladeira
trocando a água de 6 em 6 horas
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola pequena picada
- 2 dentes de alho
- 1 tomate picado
- Salsinha, cebolinha ou coentro a gosto
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 2 colheres de sopa de cream cheese
- 1 gema
Massa:
- 400g de
batata
- 1 ovo
- 1 colher de sopa de manteiga
- ¾ colher de sopa de farinha de rosca ou farinha Panko
- 3 colheres de sopa de queijo Parmesão
- Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo:
- Coloque a
batata em água fria e salgada para cozinhar até que fique macia
- Transfira o Saithe salgado seco da Noruega para uma panela e cubra com água
- Leve ao fogo abaixo para ferver por uns 6 a 8 minutos
- Em seguida, escorra e deixe esfriar levemente
- Separe o Saithe em lascas maravilhosas
- Esquente o azeite em uma panela
- Junte a cebola e refogue até ficar translúcida
- Adicione o alho e refogue por uns 30 segundos
- Entre com o tomate e refogue até perder a forma
- Junte as lascas do Saithe e mexa para incorporar tudo
- Tempere com pimenta do reino e ajuste o sal, se necessário
- Finalize com cream cheese e a erva da sua preferência
- Quando a batata estiver macia, amasse e junte, a manteiga, o ovo, a farinha de rosca, o Parmesão e tempere com sal e pimenta
- Abra a massa em um formato retangular sob um papel antiaderente
- Junte o Saithe cremoso como recheio e enrole com a ajudas de papel
- Pincele com uma gema e leve ao forno preaquecido 180ºC por cerca de 20 minutos ou até cozinhar e ficar dourado.