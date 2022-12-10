Receitas de dezembro: já aprenda a fazer Frango Natalino com cuscuz colorido!

No clima das receitas do mês de dezembro, e já se aproximando da data do Natal, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" nos dá como dica uma receita de Frango Natalino com cuscuz colorido! Mãos à massa e entre no clima da data. Ouça a conversa completa!
A RECEITA:
Frango:
1 frango grande dos já temperados
Preparo:
Descongelar e assar segundo a orientação da embalagem.
Ingredientes: (4 porções)
200g de cuscuz
1 cebola roxa média picadinha
2 dentes de alho picado
2 colheres de sopa de cenoura descascadas, em cubos e aferventadas
2 colheres de sopa de abobrinha com casca e em cubos
1 colher de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de salsa picada
1colher de sopa de cebolinha picada
1 colher de sopa de azeitonas verdes picadas
1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas
Sal e pimenta do reino a gosto
2 colheres de sopa de azeite de oliva
1 colher de sopa de pimentão vermelho picado (opcional)
1 lata de grão de bico cozido
300ml de caldo de frango
Preparo:
Cubra o cuscuz com caldo de frango quente e aguarde 5 minutos. Solte com o garfo
Refogue a cebola e o alho no azeite e metade da manteiga
Junte a cenoura, abobrinha, azeitonas, pimentão e grão de bico
Junte o cuscuz e aqueça
Adicione a manteiga restante, a salsa e a cebolinha. Misture e retire do fogo
Acerte o tempero.
CBN E AS DICAS DO CHEFE - FRANGO NATALINO - 10-12-22