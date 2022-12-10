Receitas de dezembro: já aprenda a fazer Frango Natalino com cuscuz colorido!

Frango do chef Juarez Crédito: Pexels

No clima das receitas do mês de dezembro, e já se aproximando da data do Natal, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef" nos dá como dica uma receita de Frango Natalino com cuscuz colorido! Mãos à massa e entre no clima da data. Ouça a conversa completa!

A RECEITA:

Frango:

1 frango grande dos já temperados

Preparo:

Descongelar e assar segundo a orientação da embalagem.

Ingredientes: (4 porções)

200g de cuscuz

1 cebola roxa média picadinha

2 dentes de alho picado

2 colheres de sopa de cenoura descascadas, em cubos e aferventadas

2 colheres de sopa de abobrinha com casca e em cubos

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de salsa picada

1colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de azeitonas verdes picadas

1 colher de sopa de azeitonas pretas picadas

Sal e pimenta do reino a gosto

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de pimentão vermelho picado (opcional)

1 lata de grão de bico cozido

300ml de caldo de frango

Preparo:

Cubra o cuscuz com caldo de frango quente e aguarde 5 minutos. Solte com o garfo

Refogue a cebola e o alho no azeite e metade da manteiga

Junte a cenoura, abobrinha, azeitonas, pimentão e grão de bico

Junte o cuscuz e aqueça

Adicione a manteiga restante, a salsa e a cebolinha. Misture e retire do fogo

Acerte o tempero.