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CBN e as Dicas do Chef

Receitas de dezembro: aprenda a famosa Maionese de frutas

Prato colorido, divertido e prático para as festas de família

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 11:06

Publicado em 

02 dez 2023 às 11:06
Salada de maionese com legumes: produto é campeão de gastroenterite, principalmente no verão
Salada de maionese com legumes: produto é campeão de gastroenterite, principalmente no verão Crédito: Pixabay
Dando início à série de receitas no clima de fim de ano, dezembro e festas natalinas, o prato do Chef Juarez Campos em destaque nesta edição do CBN e as Dicas do Chef é uma deliciosa Maionese de Frutas. Prato colorido, divertido e prático para as festas de família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MAIONESE DE FRUTAS - 9.00s - 02-12-23
A RECEITA: Maionese de frutas
Ingredientes:
  • 1 lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos médios
  • 400g (ou a gosto) de peito de peru defumado em cubos médios
  • 1 xícara de batatas cozidas em cubos
  • 1 xícara de passas pretas e brancas aferventadas
  • 3 maçãs verdes em cubos médios
  • 400g de uvas vermelhas sem semente e cortada ao meio
  • 2 latas de milho verde escorrido
  • 1 vidro pequeno de maionese (250g)
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 colher de sobremesa de mostarda
  • 50 ml de azeite extravirgem
  • 1 colher de sopa de molho inglês
  • 1 colher de sopa de salsa picada
  • Alface crespa para enfeitar
Preparo:
  • Misturar maionese, o creme de leite, a mostarda, o azeite, o molho inglês e salsa
  • Juntar com todos os outros ingredientes e acertar o tempero
  • Forrar as laterais de uma travessa redonda com folhas de alface crespa e no centro
  • Colocar a maionese.

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