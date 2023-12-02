Receitas de dezembro: aprenda a famosa Maionese de frutas

Dando início à série de receitas no clima de fim de ano, dezembro e festas natalinas, o prato do Chef Juarez Campos em destaque nesta edição do CBN e as Dicas do Chef é uma deliciosa Maionese de Frutas. Prato colorido, divertido e prático para as festas de família. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - MAIONESE DE FRUTAS - 9.00s - 02-12-23
A RECEITA: Maionese de frutas
Ingredientes:
- 1 lata de abacaxi em calda, escorrido e em cubos médios
- 400g (ou a gosto) de peito de peru defumado em cubos médios
- 1 xícara de batatas cozidas em cubos
- 1 xícara de passas pretas e brancas aferventadas
- 3 maçãs verdes em cubos médios
- 400g de uvas vermelhas sem semente e cortada ao meio
- 2 latas de milho verde escorrido
- 1 vidro pequeno de maionese (250g)
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher de sobremesa de mostarda
- 50 ml de azeite extravirgem
- 1 colher de sopa de molho inglês
- 1 colher de sopa de salsa picada
- Alface crespa para enfeitar
Preparo:
- Misturar maionese, o creme de leite, a mostarda, o azeite, o molho inglês e salsa
- Juntar com todos os outros ingredientes e acertar o tempero
- Forrar as laterais de uma travessa redonda com folhas de alface crespa e no centro
- Colocar a maionese.