Receita versátil, aprenda a preparar um escondidinho de frango

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o prato remete ao clima de almoço de domingo em família: é um escondidinho de frango! Ouça a conversa do chef Juarez Campos com o jornalista Pedro Cunha:
CBN e as Dicas do Chef - 04/06/2022
A receita
Ingredientes:
1kg de batatas
100ml de leite
Azeite de oliva extra virgem
Sal
300g de muçarela fatiada
1 peito de frango desfiado
1 e ½ xícara de molho de tomate
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
70g de azeitonas picadas e sem caroço (ou a gosto)
1 xícara de caldo de frango
Cheiro verde a gosto
Queijo parmesão ralado
2 colheres de sopa de manteiga
Preparo:
Cozinhe as batatas e amasse-as.
Em uma panela junte o leite, a manteiga e o sal. Cozinhe até uma consistência firme e reserve.
Em outra panela doure a cebola e o alho com um fio de azeite, acrescente o frango, as azeitonas e o molho de tomate. Mexa bem e acrescente o caldo.
Deixe ferver até que fique mais seco. Retire do fogo, junte o cheiro verde e reserve.
Em um refratário unte com azeite e forre o fundo com a metade do purê.
Coloque o molho por cima e cubra com metade da muçarela.
Faça outra camada com o restante do purê e a muçarela.
Salpique queijo ralado e leve ao forno para gratinar.
Sirva quente acompanhando arroz.