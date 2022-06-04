Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e as Dicas do Chef

Receita versátil, aprenda a preparar um escondidinho de frango

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 11:23

Publicado em 

04 jun 2022 às 11:23
A receita é um escondidinho de frango!
A receita é um escondidinho de frango! Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o prato remete ao clima de almoço de domingo em família: é um escondidinho de frango! Ouça a conversa do chef Juarez Campos com o jornalista Pedro Cunha:
CBN e as Dicas do Chef - 04/06/2022

A receita

Ingredientes:
1kg de batatas
100ml de leite
Azeite de oliva extra virgem
Sal
300g de muçarela fatiada
1 peito de frango desfiado
1 e ½ xícara de molho de tomate
1 cebola média picada
4 dentes de alho picados
70g de azeitonas picadas e sem caroço (ou a gosto)
1 xícara de caldo de frango
Cheiro verde a gosto
Queijo parmesão ralado
2 colheres de sopa de manteiga
Preparo:
Cozinhe as batatas e amasse-as.
Em uma panela junte o leite, a manteiga e o sal. Cozinhe até uma consistência firme e reserve.
Em outra panela doure a cebola e o alho com um fio de azeite, acrescente o frango, as azeitonas e o molho de tomate. Mexa bem e acrescente o caldo.
Deixe ferver até que fique mais seco. Retire do fogo, junte o cheiro verde e reserve.
Em um refratário unte com azeite e forre o fundo com a metade do purê.
Coloque o molho por cima e cubra com metade da muçarela.
Faça outra camada com o restante do purê e a muçarela.
Salpique queijo ralado e leve ao forno para gratinar.
Sirva quente acompanhando arroz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES
Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados