Receita versátil, aprenda a preparar um escondidinho de frango

A receita é um escondidinho de frango! Crédito: Getty Images

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, o prato remete ao clima de almoço de domingo em família: é um escondidinho de frango! Ouça a conversa do chef Juarez Campos com o jornalista Pedro Cunha:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chef - 04/06/2022

A receita

Ingredientes:

1kg de batatas

100ml de leite

Azeite de oliva extra virgem

Sal

300g de muçarela fatiada

1 peito de frango desfiado

1 e ½ xícara de molho de tomate

1 cebola média picada

4 dentes de alho picados

70g de azeitonas picadas e sem caroço (ou a gosto)

1 xícara de caldo de frango

Cheiro verde a gosto

Queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Preparo:

Cozinhe as batatas e amasse-as.

Em uma panela junte o leite, a manteiga e o sal. Cozinhe até uma consistência firme e reserve.

Em outra panela doure a cebola e o alho com um fio de azeite, acrescente o frango, as azeitonas e o molho de tomate. Mexa bem e acrescente o caldo.

Deixe ferver até que fique mais seco. Retire do fogo, junte o cheiro verde e reserve.

Em um refratário unte com azeite e forre o fundo com a metade do purê.

Coloque o molho por cima e cubra com metade da muçarela.

Faça outra camada com o restante do purê e a muçarela.

Salpique queijo ralado e leve ao forno para gratinar.