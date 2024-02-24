Receita simples para o almoço? Faça torta de batata na frigideira!

Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos dá uma dica especial para aquele dia em que você não faz ideia do que preparar para o almoço. Basta uma frigideira, batatas e alguns ingredientes comuns do dia a dia para preparar uma deliciosa torta de batata! Ouça a receita completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE BATATA - 11.15s - 24-02-24
A RECEITA: Torta de Batatas na Frigideira
Ingredientes:
- 06 batatas grandes cozidas e amassadas
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- 300g de muçarela picada
- 200g de presunto picado
- 150g de requeijão cremoso
- Misture as batatas, salsa, cebolinha e azeite.
- À parte prepare o recheio misturando muçarela, presunto e requeijão.
- Numa frigideira antiaderente distribua a metade da mistura de batatas.
- Distribua o recheio e cubra com o restante da mistura de batata.
- Leve no fogo alto de 7 a 8 minutos.
- Vire num prato e doure o outro lado o mesmo tempo.