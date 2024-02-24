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CBN e as Dicas do Chef

Receita simples para o almoço? Faça torta de batata na frigideira!

Ingredientes comuns do dia a dia para preparar um delicioso prato

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:04

Publicado em 

24 fev 2024 às 12:04
Torta de batata na frigideira
Torta de batata na frigideira Crédito: Pixabay
Nesta edição de "CBN e as Dicas do Chef", o chef Juarez Campos dá uma dica especial para aquele dia em que você não faz ideia do que preparar para o almoço. Basta uma frigideira, batatas e alguns ingredientes comuns do dia a dia para preparar uma deliciosa torta de batata! Ouça a receita completa!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - TORTA DE BATATA - 11.15s - 24-02-24
A RECEITA: Torta de Batatas na Frigideira
Ingredientes:
  • 06 batatas grandes cozidas e amassadas
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha verde picada
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 300g de muçarela picada
  • 200g de presunto picado
  • 150g de requeijão cremoso
Preparo:
  • Misture as batatas, salsa, cebolinha e azeite.
  • À parte prepare o recheio misturando muçarela, presunto e requeijão.
  • Numa frigideira antiaderente distribua a metade da mistura de batatas.
  • Distribua o recheio e cubra com o restante da mistura de batata.
  • Leve no fogo alto de 7 a 8 minutos.
  • Vire num prato e doure o outro lado o mesmo tempo.
OBS: Pode ser feita varias vezes em frigideiras menores.

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