Receita prática e barata, aprenda a fazer um bolinho caipira

Neste sábado (08), o ‘CBN e as Dicas do Chef’ é em dose dupla! O chef Juarez Campos recebe Victor Pimentel, participante do festival Roda de Boteco 2019, e que traz como destaque a receita de um ‘bolinho caipira’. Valorizando o que, segundo Juarez, é a verdadeira gastronomia brasileira - a comida de boteco consiste num prato barato e fácil de preparar. Confira!
A RECEITA DO PERNIL DE PORCO TEMPERADO (RECHEIO):
Ingredientes:
1kg de pernil de porco
3 unidades de cebola branca cortadas em julienne
2 colheres de alho picado
10 ramos de tomilho
Páprica picante a gosto
Pimenta caiena a gosto
Pimenta do reino a gosto
Sal a gosto
Salsinha e cebolinha a gosto
10 gotas de fumaça líquida
Preparo:
Tempere o pernil com sal, alho e pimenta do reino.
Leve ao fogo para cozinhar no próprio caldo. Quando estiver macio, desfiar delicadamente até o ponto de barbante.
Depois de desfiado, refogue com a cebola, o restante dos temperos e a fumaça líquida.
A RECEITA DO BOLINHO CAIPIRA (MASSA):
Ingredientes:
4 copos (americanos) de milho verde natural
4 copos (americanos) de leite
4 colheres de sopa de manteiga
1 copo (americano) de farinha de amêndoa
200g de queijo do reino cortado em cubos pequenos
1kg de pernil de porco desfiado e temperado
6 xícaras de chá de farinha de trigo
1 ovo batido com 50ml de leite para empanar
Macarrão fidelinho (cabelo de anjo) triturado para empanar
Páprica picante a gosto
Pimenta caiena a gosto
Sal a gosto
Salsinha e cebolinha a gosto
Preparo:
Bata no liquidificador o milho, o leite, a manteiga, a páprica, pimenta caiena, salsinha, cebolinha e o sal.
Leve a mistura ao fogo. Quando ferver, acrescente a farinha de amêndoa e a de trigo de uma só vez, mexendo até formar uma bola de massa cozida. Acrescente mais salsinha e a cebolinha se necessário.
Coloque sobre uma superfície lisa e, após esfriar um pouco, sove a massa e modele as bolinhas, recheando-as com pedaços de queijo e o pernil temperado.
Passe-as no ovo batido com leite e, em seguida, no macarrão triturado.
Frite-as em óleo a 150 graus (temperatura média).
A RECEITA DO KETCHUP DE GOIABA (MOLHO):
Ingredientes:
1 lata de tomate pelado
1/2 cebola picada
1 dente de alho picado
1/4 colher de chá de pimenta calabresa
100 gramas de goiabada cascão em cubos
1 colher de sopa de molho inglês
1/2 colher de chá de cominho em pó
1 colher de sopa de óleo
1/2 colher de sopa de açúcar mascavo
1 e 1/2 colher de sopa de vinagre
Sal a gosto
Preparo:
Frite a cebola e o alho no óleo por dois minutos.
Junte a pimenta e o cominho e frite por mais dois minutos.
Acrescente os tomates, a goiabada, o molho inglês, o sal, o açúcar e o vinagre e cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo.
Bata tudo no liquidificador e sirva.
Dica do chef:
Adicione outros ingredientes para mais sabor, como ervas secas, fumaça líquida, sal defumado etc.
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Bolinho caipira - 9.07s- 08-06-19