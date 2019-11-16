Receita prática: Conchiglioni recheado à Bolonhesa

Você já ouviu fala do "conchiglioni"? É uma massa italiana, feita de trigo durum, em formato de concha. Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina uma versão prática da massa, especial para o almoço de família. É o 'Conchiglioni recheado à Bolonhesa'. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Conchiglioni Recheado à Bolonhesa - 6.23s - 16-11-19
+++
A RECEITA:
[Rende 4 porções]
Ingredientes do molho bolonhesa:
2 colheres de sopa de azeite
200g de chã de dentro moído
200g de pernil de porco moído
100g de bacon picado
1 cebola média picada
3 dentes de alho picados
1 talo de aipo picado
1 cenoura pequena picada
1 xícara de vinho tinto seco
2 xícaras de molho de tomate (ou duas latas de 'pomodori pelatti' processado)
1/2 xícara de caldo de carne
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo do molho bolonhesa:
Doure as carnes no azeite e salpique sal.
Refogue a cebola, cenoura, aipo e alho.
Perfume com o vinho tinto.
Junte o molho de tomate e misture.
Junte o caldo de carne e deixe cozinhar em fogo baixo de 45 minutos a 1 hora.
Acerte a textura e o tempero.
Ingredientes da massa:
250g de conchiglioni (conchas) cozido al dente
200g de mascarpone (ou cream cheese)
250g de mussarela picada
3 dentes de alho picados
Queijo Grana Padano ralado
Manjericão piado
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo da massa:
Misture o mascarpone, mussarela, alho cru e manjericão.
Tempere com sal e pimenta do reino.
Recheie os conchiglioni com essa mistura e reserve.
Montagem:
Forme uma assadeira com o molho bolonhesa.
Distribua a massa recheada sobre o molho e salpique Grana Padano.
Asse a 200°C de 20 a 30 minutos.