Receita: picanha suína com molho cítrico de ervas e especiarias

Picanha suína com Molho Cítrico de Ervas Frescas e Especiarias Crédito: Marcelle Louback

A série natalina de receitas continua e neste "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina como preparar uma picanha suína com molho cítrico de ervas frescas e especiarias - ideal para ser servida como prato principal da ceia de fim de ano. O chef também dá dicas de acompanhamentos para a receita, como batatas cozidas ou arroz de amêndoas. Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Picanha suína com molho - 6.49s - 07-12-19

A RECEITA:

[Rende 10 porções]

Ingredientes:

2,5kg de picanha suína (ou lombo desossado)

Ingredientes da marinada:

4 dentes de alho picados

2 colheres de chá de orégano seco

2 colheres de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de alecrim fresco

2 colheres de sopa de zest de limão siciliano

2 colheres de sopa de zest de laranja (bem amarela, preferencialmente laranja Bahia)

1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de semente de erva doce

1 xícara de vinho branco seco

Suco de limão

Sal e pimenta do reino a gosto

Preparo da marinada:

Misture todos os ingredientes e deixe a picanha na marinada por pelo menos duas horas. Caso haja tempo hábil, deixar de um dia para o outro.

Ingredientes do molho:

1 colher de sopa de manteiga

2 xícaras de suco de laranja Bahia

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de cebola picada

1 colher de chá de gengibre descascado e ralado

1 anis estrelado

1 cardamomo amassado

1 cravo-da-índia

1 pedaço pequeno de canela em pau

1 xícara de rum escuro (carta oro ou equivalente)

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de mostarda

1 xícara de caldo de galinha ou de legumes

Preparo do molho:

Aqueça em uma frigideira antiaderente seca as especiarias (canela, cravo, cardamomo e anis estrelado) até liberar os aromas.

Em outra frigideira, refogue a cebola, alho e gengibre na manteiga.

Adicione o rum, o vinho branco e deixe evaporar o álcool.

Adicione o suco de laranja, as especiarias e deixe reduzir a metade.

Junte o mel, a mostarda, o vinagre balsâmico e o caldo de galinha ou legumes.

Misture bem e deixe reduzir um pouco.

Preparo:

Escorra a picanha da marinada.

Doure a picanha em uma panela de fundo grosso com um pouco de azeite.

Adicione a marinada e posteriormente o molho aos poucos, deixando cozinhar em fogo baixo e semi-tampado até a picanha amaciar.

Se precisar, junte mais caldo de galinha ou legumes.

Retire a picanha e peneire o molho.

Acerte a textura e o tempero do molho.

Leve a picanha sem o molho ao forno alto até dourar.

Fatie a picanha e sirva com o molho.

Dica do chef: