Receita: picanha suína com molho cítrico de ervas e especiarias

A série natalina de receitas continua e neste "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina como preparar uma picanha suína com molho cítrico de ervas frescas e especiarias - ideal para ser servida como prato principal da ceia de fim de ano. O chef também dá dicas de acompanhamentos para a receita, como batatas cozidas ou arroz de amêndoas. Confira:
CBN e as Dicas do Chefe - Picanha suína com molho - 6.49s - 07-12-19
A RECEITA:
[Rende 10 porções]
Ingredientes:
2,5kg de picanha suína (ou lombo desossado)
Ingredientes da marinada:
4 dentes de alho picados
2 colheres de chá de orégano seco
2 colheres de chá de tomilho fresco
1 colher de chá de alecrim fresco
2 colheres de sopa de zest de limão siciliano
2 colheres de sopa de zest de laranja (bem amarela, preferencialmente laranja Bahia)
1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem
1 colher de chá de semente de erva doce
1 xícara de vinho branco seco
Suco de limão
Sal e pimenta do reino a gosto
Preparo da marinada:
Misture todos os ingredientes e deixe a picanha na marinada por pelo menos duas horas. Caso haja tempo hábil, deixar de um dia para o outro.
Ingredientes do molho:
1 colher de sopa de manteiga
2 xícaras de suco de laranja Bahia
2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de cebola picada
1 colher de chá de gengibre descascado e ralado
1 anis estrelado
1 cardamomo amassado
1 cravo-da-índia
1 pedaço pequeno de canela em pau
1 xícara de rum escuro (carta oro ou equivalente)
1 colher de sopa de vinagre balsâmico
1 colher de sopa de mel
1 colher de sopa de mostarda
1 xícara de caldo de galinha ou de legumes
Preparo do molho:
Aqueça em uma frigideira antiaderente seca as especiarias (canela, cravo, cardamomo e anis estrelado) até liberar os aromas.
Em outra frigideira, refogue a cebola, alho e gengibre na manteiga.
Adicione o rum, o vinho branco e deixe evaporar o álcool.
Adicione o suco de laranja, as especiarias e deixe reduzir a metade.
Junte o mel, a mostarda, o vinagre balsâmico e o caldo de galinha ou legumes.
Misture bem e deixe reduzir um pouco.
Preparo:
Escorra a picanha da marinada.
Doure a picanha em uma panela de fundo grosso com um pouco de azeite.
Adicione a marinada e posteriormente o molho aos poucos, deixando cozinhar em fogo baixo e semi-tampado até a picanha amaciar.
Se precisar, junte mais caldo de galinha ou legumes.
Retire a picanha e peneire o molho.
Acerte a textura e o tempero do molho.
Leve a picanha sem o molho ao forno alto até dourar.
Fatie a picanha e sirva com o molho.
Dica do chef:
Sirva acompanhado de batatas cozidas, arroz com amêndoas ou farofa de sua preferência!