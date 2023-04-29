Receita para surpreender: aprenda a fazer um delicioso charque à bolonhesa!

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 11:14

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Você conhece o charque? O charque é uma carne salgada e seca ao sol com o objetivo de mantê-la própria ao consumo por mais tempo. Nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", Juarez Campos ensina uma receita de charque à bolonhesa. Ouça a conversa completa!
A RECEITA:
Ingredientes: 4 porções
200g de Charque traseiro dessalgado, micropicado
200g de pernil de porco moído (ou o recheio da linguiça de pernil desengordurado)
100g de bacon picadinho
1 cebola média picada
1 cenoura pequena picada
2 talos de aipo picados
2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de extrato de tomate
1 xícara de vinho tinto seco
500ml de molho de tomates
1 xícara de caldo de carne
½ xícara de azeite
1 colher de chá de trigo (opcional)
Salsa e cebolinha picados
Noz moscada
Preparo:
Afervente o Charque e reserve a água.
Tempere o pernil de porco moído com sal e pimenta do reino.
Refogar o bacon, charque e pernil moído no azeite até dourar.
Adicionar a cebola, cenoura, aipo e alho e refogar.
Adicionar o extrato de tomate e refogar.
Polvilhar com trigo e refogar.
Juntar o vinho tinto e deixar evaporar
Adicionar o molho de tomate e 1 xícara da água da fervura do charque e o caldo de carne.
Deixar cozinhar em fogo baixo por 45 minutos, se precisar junte mais caldo de carne.
Acertar o tempero e a textura.
Juntar a salsa e cebolinha picados.
Ralar um pouco de noz moscada.
Servir com polenta, massa ou nhoque.

