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CBN e as Dicas do Chef

Receita para o Dia dos Namorados: como preparar 'camarões ao creme de pistache'

Confira o passo a passo do Chef Juarez Campos

Publicado em 11 de Junho de 2022 às 12:23

Publicado em 

11 jun 2022 às 12:23
Camarão
Camarão Crédito: Pixabay
O amor está no ar nesta edição do CBN e as Dicas do Chef! Juarez Campos ensina a preparação de uma receita toda especial para o Dia dos Namorados, que acontece neste domingo (12). Aprenda como fazer camarões ao creme de pistache para saborear junto da pessoa amada. Ouça!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 6.15s - 11-06-22.mp3

A receita (rende 4 porções):

  • 20 camarões VG descascados e limpos (reservar as cascas para o caldo de camarões)
  • 10 pistaches descascados e triturados no processador
  • 400 ml de creme de leite fresco
  • 1 copo de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de cebola ralada
  • 1 copo de caldo de camarões
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta do reino a gosto
  • 2 colheres de chá de estragão fresco picado ou 1 se for seco
  • Salsinha picada
  • Arroz branco para acompanhar

Preparo:

  • Para o caldo de camarões, doure a casca e cabeça no azeite e cozinhe em fogo baixo com cebola e tomate picados, salsa, cebolinha e água por 30 minutos. Peneire e reserve um copo de caldo
  • Tempere os camarões com sal e pimenta do reino
  • Refogue a cebola ralada na mistura de manteiga com azeite até murchar bem
  • Doure os camarões, aromatize com vinho branco, e deixe evaporar
  • Reserve os camarões
  • Na mesma panela, junte o caldo de camarões e reduza à metade
  • Junte o estragão, os pistaches e o creme de leite
  • Deixe reduzir e adquirir a textura de um creme não muito grosso
  • Volte os camarões para aquecer e verifique o tempero

Montagem:

  • Coloque cinco camarões em volta do prato
  • Distribua 2/3 do molho sobre os camarões
  • Adicione o arroz quente no restante do molho, junte salsinha picada e misture bem
  • Coloque este arroz no meio do prato e sirva.

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