Receita para o Dia dos Namorados: como preparar 'camarões ao creme de pistache'

O amor está no ar nesta edição do CBN e as Dicas do Chef! Juarez Campos ensina a preparação de uma receita toda especial para o Dia dos Namorados, que acontece neste domingo (12). Aprenda como fazer camarões ao creme de pistache para saborear junto da pessoa amada. Ouça!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 6.15s - 11-06-22.mp3
A receita (rende 4 porções):
- 20 camarões VG descascados e limpos (reservar as cascas para o caldo de camarões)
- 10 pistaches descascados e triturados no processador
- 400 ml de creme de leite fresco
- 1 copo de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de cebola ralada
- 1 copo de caldo de camarões
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 2 colheres de chá de estragão fresco picado ou 1 se for seco
- Salsinha picada
- Arroz branco para acompanhar
Preparo:
- Para o caldo de camarões, doure a casca e cabeça no azeite e cozinhe em fogo baixo com cebola e tomate picados, salsa, cebolinha e água por 30 minutos. Peneire e reserve um copo de caldo
- Tempere os camarões com sal e pimenta do reino
- Refogue a cebola ralada na mistura de manteiga com azeite até murchar bem
- Doure os camarões, aromatize com vinho branco, e deixe evaporar
- Reserve os camarões
- Na mesma panela, junte o caldo de camarões e reduza à metade
- Junte o estragão, os pistaches e o creme de leite
- Deixe reduzir e adquirir a textura de um creme não muito grosso
- Volte os camarões para aquecer e verifique o tempero
Montagem:
- Coloque cinco camarões em volta do prato
- Distribua 2/3 do molho sobre os camarões
- Adicione o arroz quente no restante do molho, junte salsinha picada e misture bem
- Coloque este arroz no meio do prato e sirva.