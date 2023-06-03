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CBN e as Dicas do Chef

Receita para o Dia dos Namorados: "Camarões à Pizzaiola com Risone"

Ouça as dicas do chef Juarez Campos

Publicado em 03 de Junho de 2023 às 12:04

Publicado em 

03 jun 2023 às 12:04
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
O amor está no ar e, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é mais um daqueles pratos no clima de Dia dos Namorados: a aposta é a receita de "Camarões à Pizzaiola com Risone". Vamos ao passo a passo? Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO PIZZAIOLA - 03-06-23
A RECEITA:
Ingredientes
600g de camarões médios, sem casca e limpos
½ cebola média picadinha
2 dentes de alho picados
4 xícaras de molho de tomates
2 colheres de sopa de alcaparras
½ pimenta dedo de moça picada laminadas (opcional)
½ xícara de vinho branco seco
½ xícara de azeite
1 colher de chá de orégano
Salsa picada
Sal, pimenta do reino branca a gosto
Raspas de limão siciliano
6 xícaras de Risone já cozido
Farofinha de Panko com ervas (opcional)
Preparo
Temperar os camarões com sal e pimenta do reino branca
Numa frigideira dourar rapidamente os camarões na metade do azeite
Perfumar com vinho branco e reservar
Na mesma frigideira refogar bem a cebola e alho no restante do azeite
Juntar a dedo de moça ser for usar, o molho de tomate, as alcaparras e os camarões
Aquecer e acertar a textura. Se precisar juntar um pouco de caldo de peixe ou de legumes
Adicionar orégano e salsa. Acertar o tempero
Adicionar o Risone cozido , mais salsa, um fio de óleo , misture e aqueça
Deve ficar úmido. Se necessário junte mais caldo de peixe ou de legumes
Na hora de servir salpique a farofa de Panko com ervas suavemente e a zest de limão siciliano.

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