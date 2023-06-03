Receita para o Dia dos Namorados: "Camarões à Pizzaiola com Risone"

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

O amor está no ar e, nesta edição do "CBN e as Dicas do Chef", o destaque é mais um daqueles pratos no clima de Dia dos Namorados: a aposta é a receita de "Camarões à Pizzaiola com Risone". Vamos ao passo a passo? Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - CAMARÃO PIZZAIOLA - 03-06-23

A RECEITA:

Ingredientes

600g de camarões médios, sem casca e limpos

½ cebola média picadinha

2 dentes de alho picados

4 xícaras de molho de tomates

2 colheres de sopa de alcaparras

½ pimenta dedo de moça picada laminadas (opcional)

½ xícara de vinho branco seco

½ xícara de azeite

1 colher de chá de orégano

Salsa picada

Sal, pimenta do reino branca a gosto

Raspas de limão siciliano

6 xícaras de Risone já cozido

Farofinha de Panko com ervas (opcional)

Preparo

Temperar os camarões com sal e pimenta do reino branca

Numa frigideira dourar rapidamente os camarões na metade do azeite

Perfumar com vinho branco e reservar

Na mesma frigideira refogar bem a cebola e alho no restante do azeite

Juntar a dedo de moça ser for usar, o molho de tomate, as alcaparras e os camarões

Aquecer e acertar a textura. Se precisar juntar um pouco de caldo de peixe ou de legumes

Adicionar orégano e salsa. Acertar o tempero

Adicionar o Risone cozido , mais salsa, um fio de óleo , misture e aqueça

Deve ficar úmido. Se necessário junte mais caldo de peixe ou de legumes