Receita para o almoço de Páscoa: frango ao creme de milho

A receita deste "CBN e As Dicas do Chef" é um frango com creme de milho e requeijão que vai dar água na boca. E o melhor: a receita leva ingredientes simples, é rápida e daquele tipo ideal pra você preparar no seu almoço de Páscoa neste domingo. A jornalista Patrícia Vallim e o Chef Juarez Campos trazem o prato.

Confira:

Your browser does not support the audio element. CBN e as Dicas do Chefe - Juarez Campos - 11-04-20

Ingredientes [Serve 6 porções]:

1 kg de filé de peito de frango

1 lata de milho verde

1 caixa de creme de leite

1 copo de requeijão cremoso

4 colheres de sopa de parmesão ralado

Alho, sal e pimenta do reino

2 colheres de sopa de óleo

Preparo:

Tempere o frango com a pasta de alho, pimenta do reino e deixa 30 minutos;

Numa panela, coloque óleo e rapidamente joga o frango só pra mudar de cor - não precisa dourar;

Transfira pro refratário;

Enquanto isso, no liquidificador, você vai jogar o milho verde, o creme de leite e requeijão. Bata bem;

Por cima disso, salpique o parmesão e leve ao forno a 250 graus pré-aquecido;