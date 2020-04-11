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CBN E AS DICAS DO CHEF

Receita para o almoço de Páscoa: frango ao creme de milho

O preparo e os ingredientes são simples, como explica o chef Juarez Campos

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 11:22

Publicado em 

11 abr 2020 às 11:22
A receita deste "CBN e As Dicas do Chef" é um frango com creme de milho e requeijão que vai dar água na boca. E o melhor: a receita leva ingredientes simples, é rápida e daquele tipo ideal pra você preparar no seu almoço de Páscoa neste domingo. A jornalista Patrícia Vallim e o Chef Juarez Campos trazem o prato.
Confira:
CBN e as Dicas do Chefe - Juarez Campos - 11-04-20
Ingredientes [Serve 6 porções]:
1 kg de filé de peito de frango
1 lata de milho verde
1 caixa de creme de leite
1 copo de requeijão cremoso
4 colheres de sopa de parmesão ralado
Alho, sal e pimenta do reino
2 colheres de sopa de óleo
Preparo: 
Tempere o frango com a pasta de alho, pimenta do reino e deixa 30 minutos;
Numa panela, coloque óleo e rapidamente joga o frango só pra mudar de cor - não precisa dourar;
Transfira pro refratário;
Enquanto isso, no liquidificador, você vai jogar o milho verde, o creme de leite e requeijão. Bata bem;
Por cima disso, salpique o parmesão e leve ao forno a 250 graus pré-aquecido;
Sirva com arroz e batata palha.

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