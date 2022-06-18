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CBN e as Dicas do Chef

Receita para esquentar os dias frios: canjiquinha com costelinha, linguiça e couve

Quem ensina é o chef Juarez Campos

Publicado em 18 de Junho de 2022 às 11:14

Publicado em 

18 jun 2022 às 11:14
Juarez Campos, chef de cozinha
Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para esquentar os dias mais frios! Juarez Campos ensina a preparação de uma canjiquinha com costelinha, linguiça defumada e couve. O prato envolve a cozinha afetiva, já que segundo o chef, remete à sua mãe e sua terra natal - a cidade capixaba de Alegre. Ouça!
CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.57s - 18-06-22
A RECEITA:
Ingredientes:
600g de canjiquinha
300g de linguiça defumada em rodela
300g de costelinha de porco
300g de bacon em cubos
2 colheres de sopa de alho
1 cebola média picada
2 tomates em cubos
1/2 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha (opcional)
2 colheres de sopa de molho de tomate
1 xícara de cheiro verde
1 maço de couve em tirinha
Preparo:
Limpar e lavar bem a canjiquinha e deixar de molho 1 hora. Escorra e coloque água e cozinhe por cerca de 20 minutos. Reserve.
Afervente as linguiças. Reserve.
Frite o bacon, o alho, a cebola, a costelinha e a linguiça.
Junte um pouco de água quente.
Junte o tomate, dedo de moça e o molho de tomate.
Junte a canjiquinha.
Tempere e deixe cozinhar em fogo brando.
Verifique o tempero e junte o cheiro verde e a couve.
Misture bem e sirva quente.

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