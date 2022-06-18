Receita para esquentar os dias frios: canjiquinha com costelinha, linguiça e couve

Juarez Campos, chef de cozinha Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do CBN e as Dicas do Chef, a receita é para esquentar os dias mais frios! Juarez Campos ensina a preparação de uma canjiquinha com costelinha, linguiça defumada e couve. O prato envolve a cozinha afetiva, já que segundo o chef, remete à sua mãe e sua terra natal - a cidade capixaba de Alegre. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEFE - 8.57s - 18-06-22

A RECEITA:

Ingredientes:

600g de canjiquinha

300g de linguiça defumada em rodela

300g de costelinha de porco

300g de bacon em cubos

2 colheres de sopa de alho

1 cebola média picada

2 tomates em cubos

1/2 pimenta dedo de moça sem sementes picadinha (opcional)

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 xícara de cheiro verde

1 maço de couve em tirinha

Preparo:

Limpar e lavar bem a canjiquinha e deixar de molho 1 hora. Escorra e coloque água e cozinhe por cerca de 20 minutos. Reserve.

Afervente as linguiças. Reserve.

Frite o bacon, o alho, a cebola, a costelinha e a linguiça.

Junte um pouco de água quente.

Junte o tomate, dedo de moça e o molho de tomate.

Junte a canjiquinha.

Tempere e deixe cozinhar em fogo brando.

Verifique o tempero e junte o cheiro verde e a couve.