Receita para aqueles dias de preguiça na cozinha: spaghetti com sardinha

Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado

Nesta edição de “CBN e as Dicas do Chef”, o chef Juarez Campos traz uma receita ideal para o final de semana e, em especial, para aqueles dias de preguiça da cozinha: spaghetti com sardinha. Fácil, simples e deliciosa, a especialidade leva poucos ingredientes e serve até 6 porções. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN E AS DICAS DO CHEF - ESPAGUETE - 17-02-24

Ingredientes para 6 porções:

- 500g de spaghetti

- 1/2 xícara de azeite

- 4 dentes de alho picado

- 1 cebola médica picada

- 1/3 de pimenta dedo de moça sem semente picada (ou a gosto)

- 3 latas de filés de sardinha

- 2 colheres de sopa de alcaparras lavadas

- 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem caroços em rodelas

- 2 xícaras de tomate cereja em rodelas

- 1 xícara de molho de tomate

- 2 colheres de sopa de salsa picada

- rúcula em tirinhas (ou a gosto)

PREPARO:

- Refogue a cebola e o alho no azeite até murchar

- Junte a pimenta dedo de moça e os tomates cereja. Deixe os tomates soltarem um pouco de suco

- Juntar os filés de sardinha em pedaços, o molho de tomate, as alcaparras, as azeitonas e meia xícara de água de cocção da massa e deixe apurar

- Acerte o tempero e junte a massa pré-cozida “al dente”, salpique a salsinha e mistura