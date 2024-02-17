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CBN e a Dicas do Chef

Receita para aqueles dias de preguiça na cozinha: spaghetti com sardinha

Os detalhes você acompanha com o chef Juarez Campos

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 11:12

Publicado em 

17 fev 2024 às 11:12
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória
Juarez Campos. chef de cozinha e comentarista da CBN Vitória Crédito: Fabio Machado
Nesta edição de “CBN e as Dicas do Chef”, o chef Juarez Campos traz uma receita ideal para o final de semana e, em especial, para aqueles dias de preguiça da cozinha: spaghetti com sardinha. Fácil, simples e deliciosa, a especialidade leva poucos ingredientes e serve até 6 porções. Ouça a conversa completa!
CBN E AS DICAS DO CHEF - ESPAGUETE - 17-02-24
Ingredientes para 6 porções:
- 500g de spaghetti
- 1/2 xícara de azeite
- 4 dentes de alho picado
- 1 cebola médica picada
- 1/3 de pimenta dedo de moça sem semente picada (ou a gosto)
- 3 latas de filés de sardinha
- 2 colheres de sopa de alcaparras lavadas
- 2 colheres de sopa de azeitonas pretas sem caroços em rodelas
- 2 xícaras de tomate cereja em rodelas
- 1 xícara de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- rúcula em tirinhas (ou a gosto)
PREPARO:
- Refogue a cebola e o alho no azeite até murchar
- Junte a pimenta dedo de moça e os tomates cereja. Deixe os tomates soltarem um pouco de suco
- Juntar os filés de sardinha em pedaços, o molho de tomate, as alcaparras, as azeitonas e meia xícara de água de cocção da massa e deixe apurar
- Acerte o tempero e junte a massa pré-cozida “al dente”, salpique a salsinha e mistura
- Sirva coberto com tirinhas de rúcula

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